Kad je Pešić radio u Evroligi nisu se ni rodili: Zbog povratka u Bajern otkriven nevjerovatan podatak

Kad je Pešić radio u Evroligi nisu se ni rodili: Zbog povratka u Bajern otkriven nevjerovatan podatak

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Svetislav Pešić počeo karijeru u Evroligi prije nego što se rodio bilo koji igrač iz tekuće sezone, a njegov prvi trenerski posao na najvišem nivou stariji je i od trojice kolega u ovoj sezoni.

Svetislav Pešić trenirao Bosnu prije nego što je rođen ijedan aktuelni igrač u Evroligi Izvor: MN PRESS

Slavni košarkaški trener Svetislav Pešić neće u penziju nakon mandata na klupi reprezentacije Srbije. Poslije samo nekoliko mjeseci pauze, Pešić se vraća trenerskom poslu i do kraja takmičarske godine predvodiće ekipu Bajerna iz Minhena - u kojoj je svojevremeno već radio.

Bajern je ozvaničio saradnju sa Pešićem, a legendarni stručnjak vraća se u Evroligu kako bi nastavio karijeru koja traje već više od četiri decenije. Bivši košarkaš je u takmičenju najboljih evropskih klubova debitovao kao trener Bosne 1983. godine, a tada niko od igrača iz tekuće sezone Evrolige nije bio rođen, a nisu bila rođena ni trojica Pešićevih kolega iz ove sezone!

"Kada je Svetislav Pešić vodio prvu utakmicu u Evroligi, tadašnjem Kupu šampiona, 29. septembra 1983. godine kao trener Bosne iz Sarajeva protiv Klosternirbuga nijedan od igrača u ovoj sezoni Evrolige, kao ni trojica trenera (Poeta, Galbijati, Pupe) nije bio rođen", napisao je Janis Psarakis.

Trener Olimpije iz Milana Đuzepe "Pepe" Poeta rođen je u septembru 1985. godine, trener Baskonije Paolo Galbijati rođen je u februaru 1984. godine, dok je Pjer Pupe rođen u avgustu iste godine. Njih trojica su mlađi od trenerske karijere Svetislava Pešića, a u istu grupu trenera spada i Dušan Alimpijević koji je rođen u martu 1986. godine - i već ima evroligaško iskustvo na klupi Zvezde, a Pešića je naslijedio na mjestu selektora Srbije.

Što se tiče košarkaša, u Evroligi ove sezone nema igrača koji imaju više od 40 godina. Među najstarije u takmičenju spadaju Brajant Danston i Šarl Kaudi, pa nešto mlađi Danijel Heket, Nando de Kolo i Serhio Ljulj. Svaki od njih je nekoliko godina mlađi od trenerske karijere legendarnog srpskog stručnjaka.

