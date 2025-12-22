logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sinu dali otkaz, pa pozvali oca u pomoć: Bajern Minhen želi Svetislava Pešića

Sinu dali otkaz, pa pozvali oca u pomoć: Bajern Minhen želi Svetislava Pešića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Bajern Minhen želi Svetislava Pešića za trenera do kraja sezone.

svetislav pesic kandidat za trenera bajerna Izvor: EPA/TOMS KALNINS

Slavni srpski trener Svetislav Pešić dobio je poziv da privremeno preuzme Bajern iz Minhena, piše grčki portal "SDNA". Situacija u njemačkom klubu nije sjajna nakon otpuštanja Gordona Herberta, rezultati su loši (5-12 u Evroligi) i čini se da su bacili sezonu, tako da se kolebaju i oko novog trenera i voljeli bi da sačekaju naredno ljeto da donesu konačnu odluku.

Zbog toga je Svetislav Pešić izbio kao prvi izbor za novog šefa stručnog štaba, dok se uz njega pominje tek još Janis Sferopulos kao rješenje na duže staze, međutim čini se da Grk nije pretjerano zainteresovan.

Ono što je zanimljivo je da je Bajern iz Minhena nedavno otpustio Karijevog sina Marka Pešića, koji će na kraju ove kalendarske godine otići iz kluba poslije 15 godina, tako da je pitanje da li bi zbog toga slavni trener prihvatio ponudu. Ipak, u Bajernu takođe radi Dragan Tarlać sa kojim je u dobrim odnosima, tako da to možda bude faktor "iks" oko potpisa ugovora.

Pešić je naravno trenerska legenda u Njemačkoj, donio je njihovoj reprezentaciji Evropsko prvenstvo 1993. godine, dok je radio već u Bajernu od 2012. do 2016. godine poslije čega je podnio ostavku iz zdravstvenih razloga.

Ukupno, pet puta je osvajao Bundesligu - četiri puta sa Albom i jednom sa Bajernom, a vodio je i Keln.

Izvor: Profimedia

Poslije odlaska sa klupe reprezentacije Srbije, nakon debakla na Evropskom prvenstvu u Letoniji, istakao je da nije siguran da li će se više baviti trenerskim poslom pošto je u godinama, ostavivši prostora da ipak ponovo sjedne na klupu - pošto znamo koliko voli košarku.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

12:41
Svetislav Pešić izjava pred Tursku
Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

Svetislav Pešić KK Bajern Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC