Sinu dali otkaz, pa pozvali oca u pomoć: Bajern Minhen želi Svetislava Pešića

Bajern Minhen želi Svetislava Pešića za trenera do kraja sezone.

Slavni srpski trener Svetislav Pešić dobio je poziv da privremeno preuzme Bajern iz Minhena, piše grčki portal "SDNA". Situacija u njemačkom klubu nije sjajna nakon otpuštanja Gordona Herberta, rezultati su loši (5-12 u Evroligi) i čini se da su bacili sezonu, tako da se kolebaju i oko novog trenera i voljeli bi da sačekaju naredno ljeto da donesu konačnu odluku.

Zbog toga je Svetislav Pešić izbio kao prvi izbor za novog šefa stručnog štaba, dok se uz njega pominje tek još Janis Sferopulos kao rješenje na duže staze, međutim čini se da Grk nije pretjerano zainteresovan.

Ono što je zanimljivo je da je Bajern iz Minhena nedavno otpustio Karijevog sina Marka Pešića, koji će na kraju ove kalendarske godine otići iz kluba poslije 15 godina, tako da je pitanje da li bi zbog toga slavni trener prihvatio ponudu. Ipak, u Bajernu takođe radi Dragan Tarlać sa kojim je u dobrim odnosima, tako da to možda bude faktor "iks" oko potpisa ugovora.

Pešić je naravno trenerska legenda u Njemačkoj, donio je njihovoj reprezentaciji Evropsko prvenstvo 1993. godine, dok je radio već u Bajernu od 2012. do 2016. godine poslije čega je podnio ostavku iz zdravstvenih razloga.

Ukupno, pet puta je osvajao Bundesligu - četiri puta sa Albom i jednom sa Bajernom, a vodio je i Keln.

Poslije odlaska sa klupe reprezentacije Srbije, nakon debakla na Evropskom prvenstvu u Letoniji, istakao je da nije siguran da li će se više baviti trenerskim poslom pošto je u godinama, ostavivši prostora da ipak ponovo sjedne na klupu - pošto znamo koliko voli košarku.

