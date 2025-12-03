"Zamisli ti šta Milojević pravi od Zvezde": Pešić hvalio trenera crveno-bijelih

Vladan Milojević je svojim radom na klupi Crvene zvezde stekao veliko poštovanje Svetislava Pešića, jednog od najboljih košarkaških trenera u Evropi, svih vremena.

Nekadašnji selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić nije bio raspoložen da previše razgovara o fudbalu, ali je otkrio da navija za trenera Crvene zvezde, Vladana Milojevića. Gostujući u jednoj emisiji, iskusni košarkaški stručnjak otkrio je koliko poštuje sve što na klupi crveno-belih radi Milojević.

"Da pređemo na fudbal malo, pošto Pešić navija za Bajern", rekao je voditelj emisije "Kida Show", nekadašnje TV lice Igor Miklja. Bivši selektor Srbije Svetislav Pešić imao je spreman odgovor na to, a on je mnoge iznenadio.

"Za trenera Milojevića navijam. Kad je tema treneri, toliko... Zamisli ti šta on pravi od te Zvezde. Taj Milojević. I oni kao nešto, nešto se bune oni, i tako dalje. Kao oni bi to malo bolje radili od njega", rekao je Svetislav Pešić, a to je vjerovatno jedan od najvećih komplimenata koje je Vladan Milojević mogao da dobije u ovom trenutku.

Kakve rezultate Milojević ima sa Crvenom zvezdom?

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević po drugi put u karijeri radi kao šef stručnog štaba u seniorskom timu crveno-bijelih, gdje je svojevremeno i počeo trenersku karijeru - ali u mlađim kategorijama. Prvi put je preuzeo seniorski tim Crvene zvezde u ljeto 2017. godine i mnogi taj trenutak smatraju prelomnim. Nasledio je ekipu koja je nekoliko nedelja ranije izgubila šampionsku titulu od Partizana, neverovatnim preokretom u poslednjim rundama domaćeg prvenstva.

Od dolaska na klupu Milojević je Zvezdi donio trofeje i nevjerovatne evropske uspjehe. U prvoj sezoni je prošao kroz četiri kola kvalifikacija, a zatim i kroz grupnu fazu Lige Evrope, da bi tokom (hladnog) evropskog proljeća ispao od CSKA iz Moskve. Naredne dvije sezone Crvena zvezda je igrala grupnu fazu Lige šampiona i to tako što je od prvog kola stizala do grupe, a prije Milojevića to nije uspio da uradi nijedan trener. Takođe, Zvezda je uspostavila dominaciju u domaćim okvirima, pa je nakon dvije i po godine sa velikom bodovnom prednošću na polovini sezone Milojević prepustio mjesto trenera Dejanu Stankoviću.

Vratio se na klupu kada je Barak Bahar u jesenjem dijelu prvenstva napravio zaostatak, osvojio oba domaća trofeja i narednog ljeta uveo Crvenu zvezdu u Ligu šampiona, treći put u karijeri. Nakon još dva trofeja u domaćem prvenstvu desio se prvi evropski kiks - pošto je kiparski Pafos eliminisao srpskog predstavnika, ali Crvena zvezda ove sezone sasvim dobro igra u Ligi Evrope i bori se za novo evropsko proljeće.