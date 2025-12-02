Zvezda ima tajni dogovor sa igračem: Crveno-bijeli ostaju bez jednog od ključnih aduta?

Bliži se zimski prelazni rok, a srpski šampion bi mogao da ostane bez pouzdanog Slovenca Timija Maksa Elšnika.

Izvor: MN PRESS

Slovenac Timi Maks Elšnik potpisao je novi ugovor sa Crvenom zvezdom krajem oktobra kada mu je propao transfer u Tursku. Srpski šampion ga je nagradio većim primanjima, a prilikom potpisivanja produžetka saradnje sklopljen je i usmeni dogovor. Kako prenosi "Meridian sport", Elšnik je dobio određeni vid garancije da mu se na zimu neće praviti problem oko izlaznog transfera.

Nedavno se pojavila informacija da Trabzonspor obnovio interesovanje i da je u igri suma od pet miliona evra. Očigledno da ne "zle krvi" između srpskog i turskog tima i da je problem vjerovatno bio formalan.

Slovenca zastupa agencija Endija Bare, koja se brine i o karijeri Alberta Rijere, trener slovenačkog Celja koji je spominjan kao nasljednik Vladana Milojevića, ali se taj transfer takođe nije obistinio.

Elšnik želi da napusti Marakanu

Slovenac je već spakovao kofere i bio je spreman za naredni izazov, ali sve je propalo u posljednjem trenutku.

"Ono što mogu da kažem je da je transfer 99 odsto bio gotov i ja sam praktično već krenuo u Tursku. Međutim, to je fudbal. Ne znam zašto je sve propalo. Možda su tako odlučili u Crvenoj zvezdi, a možda je problem nastao na drugoj strani. Više nije bitno", rekao je Elšnik za slovenačke medije kada mu je propao transfer u Tursku.

Timi Maks Elšnik je u Crvenu zvezdu došao u ljeto 2024. godine iz ljubljanske Olimpije za 1.700.000 evra. Bio je Derbija član bio od 2016. do 2019. godine, ali nije upisao nijedan nastup za engleski klub, pošto je sve tri sezone proveo na pozajmicama.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!