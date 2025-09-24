"Mateuš nas je spasio nekoliko puta": Elšnik žali za pobjedom, ali neće da se preda

Slovenački vezista Timi Maks Elšnik je istakao da je njegov tim želio da pobijedi, ali je Crvenu zvezdu presjekao gol Kelečija Ihenača.

Crvena zvezda je bila bolji rival u prvom poluvremenu, potom je pala i Seltik je uspio da u periodu kada je dominirao na terenu postigne pogodak i povede, ali je na kraju Marko Arnautović donio bod crveno-bijelima.

Poslije 90 minuta na terenu u paru sa Tomašom Hendelom slovenački vezista Timi Maks Elšnik je istakao da žali za pobjedom, ali da je i bod protiv ekipe kao što je Seltik dobar rezultat. Pogotovo poslije prvog gola koji je dao Keleči Ihenačo.

"Sigurno nam je žao, bilo bi odlično da je krenulo sa pobjedom kako smo i željeli. Nije lako kada gubiš, ali dali smo sve od sebe i poginuli smo na terenu. Seltik ima kvaltiet i mislim da je bila jako dobra i otvorena utakmica. Mateuš nas je spasio nekoliko puta, ali imali smo i mi mnogo priliku da postignemo gol. Šta je tu je, imamo još dosta utakmica i neće se predati", rekao je on.

