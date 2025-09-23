"Skinuću dres, dobiću crveni, pa da opet bude frka u medijima": Elšniku zasmetalo pitanje novinara

Timi Maks Elšnik je na konferenciji za medije pred Seltik dobio pitanje o tome kako će da slavi gol ako ga postigne na narednom meču.

Timi Maks Elšnik bio je u centru pažnje javnosti poslije derbija i pobjede Crvene zvezde protiv Partizana. Razlog za to bio je njegov potez kada nije proslavio pogodak koji je postigao. Počele su da se pojavljuju razne spekulacije na tu temu, do te mjere da je i on morao da se oglasi. Pred meč sa Seltikom u Ligi Evrope dobio je pitanje baš o tome. Kako će da proslavi pogodak ako ga da u narednom meču?

"Skinuću dres. Trčaću dva kruga po atletskoj stazi da dobijem drugi žuti karton i crveni, da opet bude frka u medijima što sam to uradio", rekao je Elšnik sa dozom sarkazma, jasno stavljajući do znanja da mu smeta što se to toliko potencira.

Onda se vratio na situaciju sa derbija i na momenat kada nije slavio pogodak.

"Ma ne, ja sam bio ubijeđen da je ofsajd. Imao sam tri asistencije na "vječitom derbiju" i falio mi je taj gol. Zaista mi je bio san da postignem gol i nisam htio previše da se radujem da me psihički ne ubije ako sudija poništi gol. Mislim da je bio dosta bitan gol, ali bilo je još dosta do kraja meča. Uvijek kada je loše ne padnem mnogo, a kada je dobro ne poletim previše, Kad pogledate moje reakcije na golove ne reagujem previše", zaključio je Elšnik.

