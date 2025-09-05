logo
"Transfer je bio 99 odsto gotov, krenuo sam u Tursku": Elšnik ne zna zašto nije otišao iz Zvezde

0

Fudbaler Crvene zvezde Timi Maks Elšnik ne zna kako je propao njegov transfer u inostranstvo.

Elšnik o propalom transferu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je tokom ljetnog prelaznog roka obavila mnogo velikih poslova, a u samom finišu propao je jedan od najznačajnijih. Činilo se da je aktuelni šampion Srbije prodao reprezentativca Slovenije za pet miliona evra, ali Timi Maks Elšnik nije potpisao za Trabzon već će i u narednoj sezoni nositi crveno-bijeli dres.

Elšnik je trenutno na okupljanju reprezentacije Slovenije koju čekaju dva veoma važna meča u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo koje 2026. godine organizuju Kanada, SAD i Meksiko. Mečevi za nacionalni tim mogli bi da mu pomognu da skrene pažnju sa transfera koji se nije dogodio.

Upravo o tome pričao je pred susret protiv Šveđana. "Prija mi što sam se sklonio malo od svih tih priča i glasina o transferu. Telefon mi neprestano zvoni, ali sada mi je najvažnije da se fokusiram na reprezentaciju Slovenije. Ostalo će se srediti kasnije", rekao je Elšnik za slovenačke medije.

Tokom čitavog ljeta pominjalo se da Elšnik napušta Crvenu zvezdu jer želi da se oproba u nekoj ligi većeg intenziteta. Kao njegova najveća želja pominjala se Italija, ali je u finišu prelaznog roka iskoračio Trabzon i djelovalo je da Slovenac odlazi iz Beograda.

"Ono što mogu da kažem je da je transfer 99 odsto bio gotov i ja sam praktično već krenuo u Tursku. Međutim, to je fudbal. Ne znam zašto je sve propalo. Možda su tako odlučili u Zvezdi, a možda je problem nastao na drugoj strani. Više ni nije bitno", zaključio je Elšnik o propalom transferu.

Sa reprezentcijom Slovenije Elšnik će odigrati mečeve protiv Švedske i Švajcarske, a zatim će se vratiti u Beograd i staviti na raspolaganje Vladanu Milojeviću. Crvena zvezda će imati seriju teških mečeva nakon reprezenttivne pauze. Prvo ih očekuje meč protiv Železničra iz Pančeva koji igra odlično na početku nove sezone, zatim gostovanje Partizanu u Humskoj, a onda i meč protiv Seltika, prvi u Ligi Evrope.

Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda Timi Maks Elšnik

