"Sada je to bilo presporo": Elšniku je sve jasno, jedna stvar je kriva za poraz od Pafosa

"Sada je to bilo presporo": Elšniku je sve jasno, jedna stvar je kriva za poraz od Pafosa

Autor Dragan Šutvić
0

Timi Maks Elšnik je vidio preveliki prostor između linija tima Crvene zvezde i zbog toga je došao poraz od Pafosa.

Crvena zvezda Pafos izjave igrača Izvor: TV Arena sport 1 Premium/Screenshot

Crvena zvezda je poražena od Pafosa u prvom meču četvrtog kola kvalifikacija za Ligu šampiona od Pafosa 2:1 (1:0), a poslije meča je vezista Timi Maks Elšnik istakao da je njegov tim morao da bude kompaktniji u ovom meču. 

"Mislim da smo bili previše odmaknuti, veliki prostor je bio da se pokrije i oni su to dobro iskoristili. Nismo imali odgovor na njihove kontranapade. Mislim da moramo da imamo bolje pozicije, da znamo gdje su saigrači. Moramo da imamo rješenje prije prijema lopte. Sada je to presporo", jasan je bio on. 

Mladi Milosavljević takođe pričao o prostoru

Izvor: TV Arena sport 1 Premium/Screenshot

U analizi meča za "Arenu sport" istakao je mladi štoper Crvene zvezde Veljko Milosavljević da je rival stalno napadao, a da su prostori za pokrivanje u odbrani bili preveliki. 

"Kao što si rekao igrali smo otvoreno. Imali smo velike prostore da branimo svi u odbrani. Dobro smo se snašli, ali smo primili golove. Brzo smo primili golove, ali smo se vratili iz toga. Idemo tamo da pobijedimo. Oni su stalno napadali dubinu, a Marakana je veliki stadion i branili smo veliki prostor iza nas."

Miloš Veljković je naglasio da je trener Vladan Milojević pripremio meč svojim igračima, da su znali šta ih čeka, ali da nisu dobro reagovali. 

"Mislim da smo se pripremili na to. Trener je rekao da će biti tako i tako je bilo. Nismo bili spremni, iz dvije šanse su dali dva gola. Nismo igrali dobro sa loptom, morali smo bolje da igramo. Moramo da iskoristimo šanse i da igramo hrabrije", naglasio je iskusni štoper.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

