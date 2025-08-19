Autor Dragan Šutvić

23 : 47 Čuje se sa Emerijem! "Znali smo da će biti teška i neizvjesna utakmica. Kada smo postigli drugi gol, oni su postigli gol sa penala. Postojala je mogućnost da oni izjednače. Sačuvali smo svoju poziciju, odigrali smo dobru utakmicu. Mogli smo da postignemo više golova, ali zadovoljni smo rezultatom", rekao je trener kiparskog tima i dodao: "Pokušavamo da budemo konkurentni. Dobri smo na domaćem terenu. Vrijeme je drugačije nego ovdje, veća je vlaga. Biće to teška utakmica, ali svaka je teška. Komuniciram sa Unaijem Emerijem, uputi mi čestitke. Zadovoljan sam zbog njegovih uspjeha u Engleskoj".

23 : 46 Konferencija gostiju! "Nismo mogli da zamislimo bolji poklon. Utakmica je bila teška. Postigli smo drugi gol koji je poništen. Ostali smo u takmičarskom ritmu, imali smo šansi, oni su pokušavali da se nametnu. Veoma sam zadovoljan učinkom cijelog tima. Pokušaćemo da igramo našu igru, ali sada igramo protiv najboljih timova u Evropi. Stigli smo do prednosti, a oni su odmah počeli da dominiraju. To je fudbal. Možda smo mogli da postignemo još golova, ali smo zadovoljni rezultatom. Probaćemo u revanšu da predstavimo ne samo Pafos već i cijeli Kipar. Treba da završimo posao", rekao je trener Pafosa i dodao: "Vjerujemo u sebe i mogućnosti koje imamo. Pokazali smo karakter, dobri smo kao tim. Veoma teška utakmica nas čeka, znamo protiv koga treba da igramo. Došli smo ovdje da se dokažemo. Imamo teret da se predstavimo kako treba. Privilegija za mene i tim je što se nalazimo ovdje. Uložili smo naporan rad. Treba da uživamo u uspjehu i da težimo naprijed".

23 : 31 Podrška! Navijači Crvene zvezde pokušali su da podignu igrače nakon poraza, a čulo se i skandiranje "Idemo dalje". Pogledajte 00:29 Navijaci podrzali igrace nakon poraza od Pafosa Izvor: MONDO Izvor: MONDO

23 : 23 Zvezda izgubila od Pafosa! Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od kiparskog Pafosa (1:2) u Beogradu, pa će na revanšu narednog utorka imati veoma težak zadatak da nadoknade zaostatak i domognu se Lige šampiona.