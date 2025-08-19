Šok na Marakani za samo 40 sekundi: Gol Kiprana utišao stadion za vrijeme koreografije Delija

Pogledajte gol Žoaa Koreje kojim je Pafos poveo protiv Crvene zvezde u prvom minutu dvomeča plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda primila je gol praktično za pola minuta meča protiv Pafosa. Toliko je prošlo dok su igrači kiparskog šampiona stvorili šansu, u kojoj je napadač Žoao Koreja pogodio mrežu udarcem sa oko 18 metara.

Iskoristio je napadač sa Zelenortskih Ostrva prostor koji je dobio u duelu sa Zvezdinim bekom Nairom Tiknizjanom, šutirao snažno, precizno i golman crveno-bijelih Mateuš ništa nije mogao da uradi.

Pogledajte gol Pafosa.

Gol Pafosa protiv Crvene zvezde Izvor: YouTube/Arena sport

Koreografija navijača Crvene zvezde u međuvremenu nije bila ni spuštena kada su Kiprani stekli prednost.

