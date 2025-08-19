"Volare, kantare": Delije pjevale Zvezdi na italijanskom, pogledajte spektakularnu koreografiju na Marakani!

Navijači Crvene zvezde pripremili su za meč protiv Pafosa koreografiju u znak čuvenog italijanskog hita iz pedesetih.

Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

Navijači Crvene zvezde istakli su koreografiju pred Pafosa uz pesmu "Volare", Domenika Modunja, iz 1958. godine. Pjevali su taj hit Sanrema dok je na terenu njihov tim počeo borbu za plasman u Ligu šampiona protiv prvaka Kipra.

Pogledajte koreografiju Delija:

Pogledajte 00:29 Koreografija Delija pred pocetak meca sa Pafosom Izvor: MONDO Izvor: MONDO

I nije dobro počelo za crveno-bijele, jer su gosti poveli praktično za pola minuta, udarcem Žoaa Koreje ispred Naira Tiknizjana, sa oko 18 metara od gola.

Navijači na sjevernoj tribini praktično nisu ni vidjeli taj udarac i gol gostiju, poslije kojeg su krenuli snažni naleti crveno-bijelih ka golu gostiju. Pratite prenos meča Zvezda - Pafos uz MONDO.

