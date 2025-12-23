Legende Junajteda o sadašnjoj ekipi: "Aleks Ferguson bi mrzio ono što vidi!"

Legendarni asovi Mančester junajteda Pol Skols i Niki Bat surovo iskreni o stanju Mančester junajteda, koji je bez titule još od 2013.

Izvor: YouTube/The Good, The Bad & The Football/EPA/PETER POWELL

Članovi najveće generacije u novijoj istoriji Mančester junajteda, Pol Skols (51) i Nik Bat (50) kritikovali su u svom podkastu trenutni izgled i stanje kluba. Iako tim Rubena Amorima odigra povremeno spektakularne utakmice poput nedavnih 4:4 protiv Bornmuta, čuveni Englezi smatraju da Junajted nije ni približno uzbudljiv kao nekad.

"Šta kaže ser Aleks Ferguson iza zatvorenih vrata kada gleda utakmicu Junajteda?", pitao ih je njihov sagovornik, Padi Meginis.

"Mrzio bi ono što vidi", bez dileme je Pol Skols.

"Ljudi koji su sada u Junajtedu ne znaju DNK kluba. Duh i DNK kluba prisutni su tamo godinama i godinama, još od ere ser Mata Bezbija (1945-1969) i ostalih menadžera. Ser Aleks Ferguson (1986-2012) odveo je to na drugačiji nivo. Sada je sve to bačeno kroz prozor."

"Pričam o riziku. Mi bismo uveli četiri centarfora u pokušaju da pobijedimo utakmicu. Sada uvodimo četvoricu štopera", dodao je Skols.

Skols je igrao čitavu karijeru (1993-2013) samo za Junajted i u njemu postao ne samo osvajač 11. titula Premijer lige i Lige šampiona 1999. i 2008, već i najbolji ofanzivni vezista na svijetu. Niki Bat je takođe ponikao na Old Trafordu, lokalni je momak i šampion Evrope sa Junajtedom 1999, ali je ostavio značajan trag i u Njukaslu, u kojem je bio od 2004. do 2010. i postao i kapiten.

"Da mi pobijedimo 1:0, vrijeđali bi nas"

Prema Batovom mišljenju, nedopustivo je da igrači Junajteda slave pobjede 1:0.

"Pobijede 1:0 i svi igrači međusobno bacaju 'pet' jedan drugom. Pobijediš 1:0 u Mančester junajtedu? To nije prihvatljivo. Tvrdim da kada bismo mi pobijedili 1:0, 80 odsto navijača napustilo bi stadion i reklo: 'Ovo je s*anje'", smatra Bat.

"Kada tako pobijediš, neće navijači govoriti 'Bravo, vratili smo se'. To nije način razmišljanja u tom klubu. Posebno nije kod kuće", dodao je on.

"Više ne gledam utakmicu, već mobilni telefon"

Skolsa potišti kada shvati da je na Old Trafordu i da više gleda mobilni telefon nego teren.

"Ne mogu da objasnim to da kada odem da gledam utakmicu završim tako što gledam u svoj telefon. Niti znam šta gledam, niti znam šta pokušavaju".

Bat se sjetio i odlazaka na stadion Junajteda kada je bio klinac.

"Kada sam išao da gledam Junajted i dalje ništa nismo osvajali, ali je i dalje bilo zabavno. Osvajali smo FA Kup i vraćao sam se sa stadiona govoreći 'Vau'. Prepričavao sam šta sam vidio da su uradili Brajan Robson ili Mark Hjuz ili bilo ko. Sada je je*eno dosadno", kaže Niki Bat, dok je Junajted ove sezone bez Evrope i predaleko od vrha tabele Premijer lige.







