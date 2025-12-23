logo
"Zašto Jokić ne jede kokice umjesto toga": Trener Denvera ostao šokiran šta su snimili na meču

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Dejvid Adelman objasnio je da nije diktator i da sluša savjete Nikole Jokića koji i kada ne igra "skenira" utakmicu.

Dejvid Adelman o Nikoli Jokiću Izvor: YouTube/DNVR Sports/@SengunStats

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći još jednu odličnu utakmicu, iako je bio u laganom ritmu i nije htio previše da se umara zbog komplikovanog rasporeda Denvera. I to što nije oznojio dres bilo je dovoljno da Jokić napravi tripl-dabl i nije bilo nikakve potrebe da ulazi u poslhednjoj dionici koju je presedeo na klupi.

Denver je imao veliku razliku protiv Jute (na kraju pobijedio 135:112), a novinari su "snimili" da Jokić u tim trenucima nije sjeo da odmori kao svaki drugi košarkaš iz NBA lige.


Jedan novinar je na konferenciji za medije pojdijelio svoje zapažanje, upitavši trenera Adelmana šta je to Nikola Jokić pričao sa njim u jednom trenutku utakmice kraj klupe, umjesto da kao svi ostali "jede kokice ili hot-dog" i čeka zvuk sirene. Primijetio je i da je Adelman poslije tog razgovora rekao "u pravu si".

Adelman se prvo šokirao što je to neko primijetio, a onda je objasnio da u tome nema ničeg lošeg:

"Pričali smo o 'spejsingu' i kako da se rasporedimo bolje. Lijepo je čuti povratne informacije od njega, posebno Jokićeve, jedini je koji neke stvari može da vidi. I da, morate uzeti sve u obzir. Volim da pričam sa Timom Hardavejem o nekim stvarima, Jonasom Valančijunasom... Igrali su sa dosta dobrih igrača i za dobre trener", rekao je trener Denvera.

"Ja nisam diktator, želim da čujem stvari od njih, radimo zajedno. Večeras je sve bilo dobro", dodao je Adelman koji je takođe rekao i da je čast što će Denver ponovo igrati na Božić, kao jedan od najvažnijih timova trenutno u NBA.

Nikola Jokić protiv Nurkića
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Tagovi

Dejvid Adelman Nikola Jokić košarka Denver NBA liga

