Ovo nikad niste vidjeli od Jokića!

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Pogledajte ludo zakucavanje Nikole Jokić nakon alej-up dodavanja Džamala Mareja na meču Denvera i Jute.

Zakucavanje Nikole Jokića Izvor: Twitter/@MattBrooksNBA

Nikola Jokić zabilježio je prethodne noći 14. tripl-dabl u sezoni i čini se da se nije pretjerano oznojio da do njega dođe. Igrao je Jokić sve vrijeme u laganom ritmu i nijednog trenutka nije morao da ubrza kako bi njegov Denver došao do pobjede nad Jutom (135:112).

Zbog toga je Jokić stigao i da se bavi nekim atraktivnim potezima, pa smo sredinom treće četvrtine vidjeli i da traži pas za alej-up, što nikada u karijeri nije tražio. Pogledajte kako je to izgledalo:


Vidio je Jokić da ga njegov čuvar ne motri, pokazao je rukom ka Džamalu Mareju, a onda mu je Kanađanin bacio "lob" pas u visini koša. Jokić je skočio i sproveo loptu u mrežu, a zbog njegovog zakucavanja čitava klupa Nagetsa iste sekunde je skočila da slavi.

Bio je to samo jedan od mnogih atraktivnih poteza koje je Jokić izveo prethodne noći, a iako su se čuvari smjenjivali na njemu, pokušavali da ga udvoje - uvijek bi nalazio rješenje i praktično je odigrao bez greške.

Pogledajte i ostale poteze Nikole Jokića u pobedi nad Jutom:

Nikola Jokić protiv Nurkića
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

