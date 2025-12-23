Jokić se igrao sa Nurkićem: U prvoj brzini uništio Jutu

Pogledajte kakvu partiju je odigrao Nikola Jokić protiv Jusufa Nurkića prethodne noći.

Nikola Jokić znao je da prethodne noći ne mora da "natopi dres" znojem i tako je i bilo - njegov Denver je lako pobijedio Jutu (135:112) iako je srpski košarkaš igrao u prvoj brzini praktično sve vrijeme. Opet je i to bilo dovoljno za ubjedljivu pobjedu i to da njegov protivnik Jusuf Nurkić ne postane problem.

Tako je Jokić meč završio sa 14. tripl-dablom u sezoni koji se sastojao od 14 poena, 13 skokova i 13 asistencija, a sa njim na parketu Denver je napravio 22 poena razlike protiv "džeza".

Takođe, vrijedi dodati da je Jokić promašio samo dva šuta iz igre (5/7), da je imao tri blokade, dvije ukradene lopte, odnosno samo dva faula. Sve ovo uradio je za 28 minuta na parketu i njegove usluge više nisu bile potrebne, pošto su Nagetsi i bez njega uspijevali da zadrže razliku.

U njegovoj ekipi je Džamal Marej bio prvi strelac sa 27 poena, Tim Hardavej je dodao 21, Pejton Votson i Kem Džonson su imali po 20, a Brus Braun je dodao 15. Dakle, ne pamti se utakmica na kojoj je Jokić bio peti strijelac Denvera.

Što se tiče Nurkića, postigao je 17 poena, imao je 14 skokova i šest asistencija, ali za 35 minuta na parketu i uz minus od 31 poena razlike. Uglavnom se mučio kada je morao da brani svog bivšeg saigrača Nikolu Jokića. Bio je treći strijelac svog tima poslije Laurija Markanena (27) i Kijontea Džordža (20).

