logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jokić se igrao sa Nurkićem: U prvoj brzini uništio Jutu

Jokić se igrao sa Nurkićem: U prvoj brzini uništio Jutu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kakvu partiju je odigrao Nikola Jokić protiv Jusufa Nurkića prethodne noći.

Nikola Jokić imao tripl dabl protiv Jusufa Nurkića Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić znao je da prethodne noći ne mora da "natopi dres" znojem i tako je i bilo - njegov Denver je lako pobijedio Jutu (135:112) iako je srpski košarkaš igrao u prvoj brzini praktično sve vrijeme. Opet je i to bilo dovoljno za ubjedljivu pobjedu i to da njegov protivnik Jusuf Nurkić ne postane problem.

Tako je Jokić meč završio sa 14. tripl-dablom u sezoni koji se sastojao od 14 poena, 13 skokova i 13 asistencija, a sa njim na parketu Denver je napravio 22 poena razlike protiv "džeza".

Nikola Jokić protiv Nurkića
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Takođe, vrijedi dodati da je Jokić promašio samo dva šuta iz igre (5/7), da je imao tri blokade, dvije ukradene lopte, odnosno samo dva faula. Sve ovo uradio je za 28 minuta na parketu i njegove usluge više nisu bile potrebne, pošto su Nagetsi i bez njega uspijevali da zadrže razliku.

U njegovoj ekipi je Džamal Marej bio prvi strelac sa 27 poena, Tim Hardavej je dodao 21, Pejton Votson i Kem Džonson su imali po 20, a Brus Braun je dodao 15. Dakle, ne pamti se utakmica na kojoj je Jokić bio peti strijelac Denvera.

Što se tiče Nurkića, postigao je 17 poena, imao je 14 skokova i šest asistencija, ali za 35 minuta na parketu i uz minus od 31 poena razlike. Uglavnom se mučio kada je morao da brani svog bivšeg saigrača Nikolu Jokića. Bio je treći strijelac svog tima poslije Laurija Markanena (27) i Kijontea Džordža (20).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Jusuf Nurkić Denver NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC