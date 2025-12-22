Trener Denvera kažnjen zbog Jokića: Jurio je sudije po parketu i tražio objašnjenje

NBA liga donijela odluku da kazni trenera Denver Nagetsa Dejvida Adelmana jer je štitio Nikolu Jokića od sudija.

Trener Denvera Dejvid Adelman kažnjen je zbog toga što je na utakmici protiv Hjustona jurio sudije i potom dobio isključenje. Adelman je bio jako nezadovoljan suđenjem, posebno tretmanom koji je imao njegov najbolji košarkaš Nikola Jokić, tako da je na malo grublji način od arbitara tražio samo jedno objašnjenje - zašto ga ne zaštite kad dobija udarce čitav meč?

Naravno, Adelman je to rekao uz mnoštvo psovki i agresivan pristup, zbog čega je dobio dvije tehničke i samim tim bio je isključen sa utakmice, dok je ubrzo potom i NBA liga donijela odluku da ga kazni.



"Glavni trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman kažnjen je sa 35.000 dolara zbog upućivanja neprimjerenih riječi ka sudijama i zbog toga što nije blagovremeno napustio teren nakon isključenja", navodi se u saopštenju NBA lige i podsjeća da se to dogodilo na 8:40 prije kraja četvrte četvrtine utakmice u kojoj je Hjuston pobijedio Denver (115:101).

"To je imalo veze sa prethodnom utakmicom ove nedjelje, meni je izgledalo je to reakcija na to. Osjećaj je bio da su oni imali samo jedan faul pet minuta prije kraja druge četvrtine. Oba tima su igrala izuzetno tvrdo i fizički. Dajem Hjustonu ogromno priznanje, skakali su u napadu svaki put", rekao je bijesni Adelman koji je štitio Jokića: "A onda mi dobijemo dva pomalo 'mekana' faula na našem najboljem igraču, što dovodi do toga da on brzo dobije četiri lične i mora da izađe iz igre. Iskreno, bio sam zbunjen. Tražio sam odgovore, izašao sam da ih dobijem - i ispostavilo se da sam morao da napustim utakmicu. Ponekad zbunjenost vodi ka lošim rješenjima. Ponekad tražiš odgovore od drugih, ali oni ne žele da te saslušaju".

Naredni meč Denver igra u noći između ponedeljka i utorka protiv Jute od 3 ujutru.