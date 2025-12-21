logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jokić odmahivao glavom: Nije mogao da vjeruje šta su ga pitali poslije tuče koju je spriječio

Jokić odmahivao glavom: Nije mogao da vjeruje šta su ga pitali poslije tuče koju je spriječio

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić nije bio srećan pitanjem koji su mu novinari postavili u vezi sukoba Kevina Durenta i Brusa Brauna na meču Nagetsa i Hjustona.

Nikola Jokić o sukobu Brusa Brauna i Kevina Durenta Izvor: Youtube/DNVR Sports/printscreen

Denver Nagetsi su poraženi od Hjustona u derbiju NBA lige, a ovaj meč su obilježile tenzije. Trener Nagetsa Dejvid Adelman je isključen zbog napada na sudije, a Brus Braun i Kevin Durent su sredinom treće četvrtine ušli u sukob. O tome su novinari pitali i Nikolu Jokića.

Zajedno sa saigračima, prije svega sa Džamalom Marejem, Nikola Jokić je spriječio da ovaj sukob preraste u nešto više. Iako je Brus Braun nakon meča naglasio da je želio tuču, ona se nije desila. Kada je Braun otkrio da mu je Durent rekao nešto neprikladno novinari su pitali Jokića da li smatra da postoje stvari koje igrači jedni drugima ne bi smjeli da kažu.

"Vjerovatno. Mislim... Da", rekao je odmahujući glavom Nikola Jokić kome se ovo pitanje očigledno nije svidjelo. 

Šta je rekao o meču?

Nikola Jokić o Kevinu Durentu i Brusu Braunu
Izvor: YouTube/DNVR Sports

"Tako oni igraju i ovo je bila jedna obična utakmica. Volim da igram u kontaktu i ima tu dosta udaraca i guranja. Dobro je. Durent je dobro šutirao. Imali smo plan igre, ali kada on pogađa šutiraće još više. Pogotovo u trećoj četvrtini", kratko je rekao Jokić i osvrnuo se na situaciju u kojoj ga je trener Adelman branio.

"Da, dobro je vidjeti ga takvog. Bio je na mojoj strani i dobro je znati da je još uvijek na mojoj strani", našalio se Nikola Jokić. 

Šta se desilo između Brauna i Durenta? 

Sredinom treće četvrtine prišao je na jednoj pauzi Durentu i sukobio se sa njim. Kasnije je pričao o tom sukobu i kako bi volio da mu je bilo dozvoljeno da se potuče. Pošto nije, vidjeli smo samo guranje i razmjenu teških riječi. Pogledajte tu situaciju: 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Nikola Jokić Brus Braun Kevin Durent NBA liga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC