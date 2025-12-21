Jokić odmahivao glavom: Nije mogao da vjeruje šta su ga pitali poslije tuče koju je spriječio

Nikola Jokić nije bio srećan pitanjem koji su mu novinari postavili u vezi sukoba Kevina Durenta i Brusa Brauna na meču Nagetsa i Hjustona.

Denver Nagetsi su poraženi od Hjustona u derbiju NBA lige, a ovaj meč su obilježile tenzije. Trener Nagetsa Dejvid Adelman je isključen zbog napada na sudije, a Brus Braun i Kevin Durent su sredinom treće četvrtine ušli u sukob. O tome su novinari pitali i Nikolu Jokića.

Zajedno sa saigračima, prije svega sa Džamalom Marejem, Nikola Jokić je spriječio da ovaj sukob preraste u nešto više. Iako je Brus Braun nakon meča naglasio da je želio tuču, ona se nije desila. Kada je Braun otkrio da mu je Durent rekao nešto neprikladno novinari su pitali Jokića da li smatra da postoje stvari koje igrači jedni drugima ne bi smjeli da kažu.

"Vjerovatno. Mislim... Da", rekao je odmahujući glavom Nikola Jokić kome se ovo pitanje očigledno nije svidjelo.

Šta je rekao o meču?

"Tako oni igraju i ovo je bila jedna obična utakmica. Volim da igram u kontaktu i ima tu dosta udaraca i guranja. Dobro je. Durent je dobro šutirao. Imali smo plan igre, ali kada on pogađa šutiraće još više. Pogotovo u trećoj četvrtini", kratko je rekao Jokić i osvrnuo se na situaciju u kojoj ga je trener Adelman branio.

"Da, dobro je vidjeti ga takvog. Bio je na mojoj strani i dobro je znati da je još uvijek na mojoj strani", našalio se Nikola Jokić.

Šta se desilo između Brauna i Durenta?

Sredinom treće četvrtine prišao je na jednoj pauzi Durentu i sukobio se sa njim. Kasnije je pričao o tom sukobu i kako bi volio da mu je bilo dozvoljeno da se potuče. Pošto nije, vidjeli smo samo guranje i razmjenu teških riječi. Pogledajte tu situaciju:

Bruce Brown postgame on his altercation with KD:



“I wish there was fighting in the NBA. I wish we didn't get fined.”



(h/t@ohnohedidnt24)pic.twitter.com/FUOZXSbsMl — Legion Hoops (@LegionHoops)December 21, 2025

