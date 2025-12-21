Jokićev saigrač krenuo da prebije Kevina Durenta: "Neke stvari se ne govore, neka me NBA pusti na njega"

Saigrač Nikole Jokića Brus Braun je poslije meča sa Hjustonom priznao da je želio da prebije Kevina Durenta.
Mnogo je vatre bilo na meču Hjustona i Denvera. Vidjeli smo kako je trener Nagetsa Dejvid Adelman isključen jer je napao sudije zbog lošeg suđenja, a Brus Braun i Kevin Durent su se zamalo potukli. Odnosno, kako kaže Braun, tuče bi bilo, da to NBA dozvoljava.
Na kraju treće četvrtine vidjeli smo da je bek Denvera prišao krilu Hjustona i unio mu se u lice. Dugo su se prepirali, govorili jedan drugom neke stvari, a onda su razdvojeni. Pogledajte kako je to izgledalo na terenu:
Bruce Brown postgame on his altercation with KD:— Legion Hoops (@LegionHoops)December 21, 2025
“I wish there was fighting in the NBA. I wish we didn't get fined.”
(h/t@ohnohedidnt24)pic.twitter.com/FUOZXSbsMl
Šta je Brus Braun rekao?
"Neke riječi koje nisu u redu su izrečene", rekao je na konferenciji za medije Brus Braun komentarišući ovu situaciju, a na pitanje šta mu je tačno Durent rekao samo je kratko odgovorio: "Sljedeće pitanje."
Nastavili su novinari da ga pitaju o ovom incidentu, pa se malo otvorio.
"Kao muškarac, postoje neke stvari koje ne govorite drugom muškarcu. Rekao je to prvo nekome drugom, a onda je rekao to i meni. Tako da je to rekao i prije i kasnije našeg sukoba", istakao je Braun, a onda šokirao sve:
"Volio bih da je bilo tuče. Volio bih da ne postoje kazne, jer bih se baš zabavio", zaprijetio je Braun.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!