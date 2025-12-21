logo
Jokićev saigrač krenuo da prebije Kevina Durenta: "Neke stvari se ne govore, neka me NBA pusti na njega"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Saigrač Nikole Jokića Brus Braun je poslije meča sa Hjustonom priznao da je želio da prebije Kevina Durenta.

Jokićev saigrač htio da tuče Durenta Izvor: X//LegionHoops/Youtube/DNVR Sports/Printscreen

Mnogo je vatre bilo na meču Hjustona i Denvera. Vidjeli smo kako je trener Nagetsa Dejvid Adelman isključen jer je napao sudije zbog lošeg suđenja, a Brus Braun i Kevin Durent su se zamalo potukli. Odnosno, kako kaže Braun, tuče bi bilo, da to NBA dozvoljava.

Na kraju treće četvrtine vidjeli smo da je bek Denvera prišao krilu Hjustona i unio mu se u lice. Dugo su se prepirali, govorili jedan drugom neke stvari, a onda su razdvojeni. Pogledajte kako je to izgledalo na terenu:

Šta je Brus Braun rekao?

"Neke riječi koje nisu u redu su izrečene", rekao je na konferenciji za medije Brus Braun komentarišući ovu situaciju, a na pitanje šta mu je tačno Durent rekao samo je kratko odgovorio: "Sljedeće pitanje."

Nastavili su novinari da ga pitaju o ovom incidentu, pa se malo otvorio.

"Kao muškarac, postoje neke stvari koje ne govorite drugom muškarcu. Rekao je to prvo nekome drugom, a onda je rekao to i meni. Tako da je to rekao i prije i kasnije našeg sukoba", istakao je Braun, a onda šokirao sve:

"Volio bih da je bilo tuče. Volio bih da ne postoje kazne, jer bih se baš zabavio", zaprijetio je Braun. 

Brus Braun o Kevinu Durentu
Izvor: YouTube/DNVR Sports

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Denver košarka NBA liga Brus Braun

