"Šta nije u redu sa tobom!?": Trener Denvera zbog Jokića nasrnuo na sudije, izbacili ga iz hale

Trener Denvera Dejvid Adelman nikad nije bio ovoliko ljut.

Izvor: X.com/Screenshot

Denverov trener Dejvid Adelman (44) pobjesnio je u meču svog tima protiv Hjustona. Bio je toliko ljut na sudije zbog nedosuđenog prekršaja na Nikoli Jokiću da je u trećoj četvrtini uletio na teren i pokušao da se fizički sukobi sa arbitrima.

"Šta je*eno nije u redu sa tobom?", vikao je on ka sudiji i nije mogao da se smiri.

U prvom dijelu meča dobio je tehničku zbog Jokićevog faula u ranoj fazi i bio je to uvod u potpuni haos na terenu koji je izbio u trećoj deonici. Centar Hjustona Stiven Adams čuvao je Jokića grubo, Adelman je smatrao da je napravio ne jedan, nego nekoliko prekršaja, ali se arbitri nisu oglasili.

Zbog toga je Adelman potpuno izgubio kontrolu i uletio na teren. Toliko je pobjesnio da su njegovi pomoćnici na čelu sa Džej-Džej Bareom pokušavali da ga zaustave i da spriječe dalju eskalaciju. Zbog toga što mu je to bila druga tehnička, automatski je bila i isključujuća.

