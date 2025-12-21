logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Šta nije u redu sa tobom!?": Trener Denvera zbog Jokića nasrnuo na sudije, izbacili ga iz hale

"Šta nije u redu sa tobom!?": Trener Denvera zbog Jokića nasrnuo na sudije, izbacili ga iz hale

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Denvera Dejvid Adelman nikad nije bio ovoliko ljut.

Denver Hjuston isključen Dejvid Adelman Izvor: X.com/Screenshot

Denverov trener Dejvid Adelman (44) pobjesnio je u meču svog tima protiv Hjustona. Bio je toliko ljut na sudije zbog nedosuđenog prekršaja na Nikoli Jokiću da je u trećoj četvrtini uletio na teren i pokušao da se fizički sukobi sa arbitrima.

"Šta je*eno nije u redu sa tobom?", vikao je on ka sudiji i nije mogao da se smiri.

U prvom dijelu meča dobio je tehničku zbog Jokićevog faula u ranoj fazi i bio je to uvod u potpuni haos na terenu koji je izbio u trećoj deonici. Centar Hjustona Stiven Adams čuvao je Jokića grubo, Adelman je smatrao da je napravio ne jedan, nego nekoliko prekršaja, ali se arbitri nisu oglasili.

Zbog toga je Adelman potpuno izgubio kontrolu i uletio na teren. Toliko je pobjesnio da su njegovi pomoćnici na čelu sa Džej-Džej Bareom pokušavali da ga zaustave i da spriječe dalju eskalaciju. Zbog toga što mu je to bila druga tehnička, automatski je bila i isključujuća.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Denver Dejvid Adelman NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC