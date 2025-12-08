logo
U Denveru i ne znaju da Nagetsi igraju istorijsku sezonu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Denvera Dejvid Adelman bio iznenađen podatkom da je ovo najbolji start u istoriji za franšizu, kao što su bili šokirani i njegovi igrači. Poslije meča ih je posebno hvalio zbog postavljanja blokova, od čega bježe mnogi u NBA.

denver najbolji start u istoriji sa adelmanom Izvor: DNVR Sports/X/Printscreen

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći još jedan sjajan meč za Denver i vodio ga do desete uzastopne pobjede na gostovanjima. Nagetsi su bili bolji protiv Šarlota (115:106), uz Jokićevih 28 poena, 11 asistencija i devet skokova, tako da je Somborac oborio i rekord Majkla Džordana spektakularnim dodavanjem preko cijelog terena.

U istoj noći, Denver je takođe oborio i sopstveni rekord - i ovo mu je najbolji početak sezone u istoriji. Nikada do sada Denver nije imao skor 17-6 poslije 23 odigrane utakmice, a malo je reći da su igrači bili zatečeni tim podatkom.

Nikola Jokić protiv Šarlota
Izvor: Youtube/NBA

"Što se tiče najboljeg starta u istoriji (17-6), mislim da je ključ u zajedništvu. Imali smo povrede, naporan raspored... Međuti, ovi momci su nevjerovatni kada je pristup u pitanju. Drže kurs, rade svoj posao svako veče, pripremaju se kako treba - kroz analizu, treninge, kao i naše akcije. To je veoma profesionalna, veteranska grupa. Ako je ovo najbolji start (nije znao podatak, prim. aut.) ne mislim da oni previše razmišljaju o tome. Samo žele da odigraju sljedeću utakmicu i pripreme se kako treba", rekao je trener Dejvid Adelman koji nije bio siguran da su novinari u pravu, ali ipak jesu bili.

"Sezona je duga, maraton, a ovo je dobar početak. Taj niz koji imamo na gostovanjima, pa tih 17-6... Da, lijepa stvar. Ovo je zaista zabavna grupa momaka i uživanje je biti s njima svakog dana", dodao je trener Denvera.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Istakao je da je utakmica bila "malo prljava" i da je jako zadovoljan kako je Denver odigrao, dok mu se posebno dopalo kako su sve vrijeme uspješno postavljali blokove jedni za druge - što malo koji tim može da kaže za sebe. Zato je želio da pohvali igrače Nagetsa za trud.

"Što se tiče Džamala Mareja i blokova, stvar je u strpljenju. Rekao sam momcima - ovo je najbolja ekipa Nagetsa po pitanju postavljanja blokova u dugo vremena. Svi se žrtvuju: Brus, Pejton, Spenser, Nikola, Jonas...  Ma, svi. Takođe i Tim Hardavej. Prave taj dodatni napor da nekome drugom otvore prostor i omoguće mu da pogodi. Nekad tih 30 asistencija izgleda sjajno, ali kad pogledaš brojeve asistencija iz blokova, vidiš šta zapravo stvara napad. To je nesebična stvar, a igrači u NBA to ne vole svi da rade. Iz nekog razloga, ove godine smo u tome izuzetno uspješni", zaključio je Adelman.

NBA rezultati 8. decembar:

  • Njujork - Orlando 106:100
    Toronto - Boston 113:121
    Šarlot - Denver 106:115
    Memfis - Portland 119:96
    Čikago - Golden Stejt 91:123
    Filadelfija - L.A. Lejkers 108:112
    Juta - Oklahoma 101:131

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:43
Nikola Jokić o reprezentaciji Srbije
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)

