Nikola Jokić srušio rekord Majkla Džordana (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Još jedna vrhunska noć za Nikolu Jokića koji je u pobedi Denvera nad Šarlotom srušio i Majkla Džordana.

nikola jokic srusio majkla dzordana i njegov rekord Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jednu nevjerovatnu utakmicu i prethodne noći odveo je svoj Denver do desete uzastopne pobjede na gostovanjima. Ovoga puta Denver je bio bolji od Šarlota (115:106), a Jokiću je nedostajao samo još jedan skok kako bi ponovo upisao trip-dabl.

Na kraju, Jokić je meč završio sa 29 poena, 11 asistencija i devet skokova, uz odlične procente šuta iz igre 11/16, dok je takođe imao i jednu ukradenu loptu i četiri izgubljene. Istovremeno, bila je ovo noć kad je "srušio" Majkla Džordana.

Nikola Jokić protiv Šarlota
Izvor: Youtube/NBA

U pitanju je lista najboljih asistenata svih vremena, tako da je Nikola Jokić sada zvanično 52. u istoriji NBA lige, pretekavši jednog od svojih idola - najboljeg svih vremena Majkla Džordana. Na pragu je 50 najboljih asistenata svih vremena i to će oboriti koliko već u narednoj utakmici, a ne treba posebno napominjati i da je jedini centar kome će tako nešto poći za rukom, pošto je ova statistička kategorija ipak više rezervisana za plejmejkere i bekove.


Što se tiče lično njega, vjerovatno mu je značajniji podatak da je Denver opet pobijedio, a dobra vijest je da je Džamal Marej opet bio raspoložen i ubacio je 34 poena. Samo su još Tim Hardavej sa 14 i Pejton Votson sa 10 inače bili dvocifreni u Denveru, koji je i dalje bez Kristijana Brauna i Arona Gordona. Novajlija Kem Džonson, stao je na samo osam poena.

Što se tiče Šarlota, njega je predvodio Majls Bridži sa 24 poena, devet skokova i osam asistencija, ali nijednog trenutka nije se ipak činilo da njegova ekipa može da ugrozi Nagetse.

NBA rezultati 8. decembar:

Njujork - Orlando 106:100
Toronto - Boston 113:121
Šarlot - Denver 106:115
Memfis - Portland 119:96
Čikago - Golden Stejt 91:123
Filadelfija - L.A. Lejkers 108:112
Juta - Oklahoma 101:131

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:43
Nikola Jokić o reprezentaciji Srbije
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)

