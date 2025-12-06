logo
"Zapravo, ja sam to napravio sebi": Amerikanci su ostali u šoku poslije Jokićevog odgovora

"Zapravo, ja sam to napravio sebi": Amerikanci su ostali u šoku poslije Jokićevog odgovora

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić tvrdi da je on kriv za ogrebotinu koju ima na ruci, a koja privlači mnogo pažnje.

Nikola Jokić o ogrebotini na ruci Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić ponovo mečeve u NBA ligi igra sa očiglednim ranama na rukama. Protivnici ostavljaju tragove po njegovim rukama, noktima mu prave ogrebotine koje teško zarastaju, a srpski centar ne diže glas zbog toga - ćuti, radi i dominira među najboljim košarkašima na planeti.

Ipak, neko se konačno sjetio da ga pita šta se to dešava sa njegovim rukama! Amerikanci su primijetili ožiljke, a Nikola Jokić je priznao da je za tri crte koje ovih dana ponosno nosi na ruci sam kriv - one su nastale nakon što je napravio faul nad rivalom, koji ga je tom prilikom "zaparao".

"Zapravo, u toj situaciji sam ja napravio faul, napravio sam to sebi. Faulirao sam Nembharda. On me je ogrebao tada", rekao je Nikola Jokić i dodao da ova nije najgora koju je ikad zaradio: "Nije, bilo je još nekih koje su bile gore od ovih."

Pogledajte kako izgleda ruka Nikole Jokića:

Nikola Jokić je sa ogrebotinama igrao i prije nekoliko mjeseci, a ožiljci koje mu ostavljaju protivnici redovno privlače pažnju ljubitelja košarke širom svijeta. Svi koji gledaju NBA mogu da vide kako sudije ne štite najboljeg igrača planete, a kako mu za to vrijeme protivnici nanose "štetu" - uglavnom u predjelu nadlaktice.

Jokiću su ogrebotine svojevremeno pravili i košarkaši Memfisa, a Nikola nije često govorio o tome. Kada su ga u jednoj od rijetkih situacija američki novinari pitali za ogrebotine, Jokić je iskoristio svoju braću i cijelu priču okrenuo na šalu. "Ljudi, rvem se sa svojom braćom još otkad sam imao četiri godine", nasmijao se Jokić i ujedno nasmijao i sve prisutne.

Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

