Nikola Jokić ide po novo MVP priznanje: Brojke Gildžusa-Aleksandera su smiješne naspram njegovih

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Centar Denver Nagetsa igra nevjerovatnu sezonu, da li će biti nagrađena četvrtim MVP priznanjem?

Nikola Jokić prvi favorit za MVP NBA lige Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić i dalje prvi na listi favorita za MVP-ja NBA lige. I iz nedjelje u nedjelju situacija se ne mijenja, a odmah iza njega Šej Gildžus-Aleksander. Prati ih Slovenac Luka Dončić, dok Top 5 kompletiraju Kejd Kaningem i Janis Adetokumbo.

Nakon sjajnih partija ove nedjelje i titule najkorisnijeg igrača na Zapada u mjesecu novembru, Jokić je nastavio dominaciju po individualnom učinku. Centar Denver Nagetsa prosječno bilježi 28,7 poena, 12,6 skokova i 11,1 asistenciju po meču, što je trip-dabl u prosjeku. Kanađanin koji mu je prošle sezone preoteo laskavo priznanje ima znatno lošije brojke, prosječno bilježi 32,8 poena, 4,7 skokova i 6,5 asistencija.

Top 10 kompletiraju Tajris Maksi, Donovan Mičel, Viktor Vembanjama, Alperen Šengun i Džejlen Braun.

Rame uz rame sa najvećima

Denver Nagetsi su posljednje slavili protiv Indijane, a na tom meču je Jokić upisao 24 poena i 13 asistencija. To mu je bila 165. utakmica u karijeri sa preko 20 poena i 10 asistencija.

Koliko je taj učinak nevjerovatan vidi se kada se uporedi sa drugim centrima u istoriji NBA lige. Drugi na listi centara po broju ovakvih mečeva je legendarni Vilt Čemberlen.

