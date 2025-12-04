logo
Jokića uporedili s Džordanom, dobili lekciju od trenera Denvera: "Znam zašto to radite, ali realnost je drugačija"

Jokića uporedili s Džordanom, dobili lekciju od trenera Denvera: "Znam zašto to radite, ali realnost je drugačija"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić je toliko pomjerio granice da ga sada upoređuju sa Majklom Džordanom. Dejvid Adelman je imao šta da kaže povodom toga.

Dejvid Adelman o poređenju Jokića i Džordana Izvor: Youtube/BASKETMAN/Printscreen/TOMS KALNINS/EPA

Nakon sjajne pobjede Denvera nad Indijanom 135:120 i još jedne utakmice u kojoj je Nikola Jokić zamalo upisao tripl-dabl nije falilo komplimenata na njegov račun. Nakon utakmice jedan novinar je pitao trenera Dejvida Adelmana da li je pročitao novi tekst o Jokiću.

Medij koji se inače bavi geopolitikom i ekonomijom "Vol Strit Džurnal" objavio je članak pod naslovom "Nikola Jokić: NBA Superstar koji je Kobi, Stef, Vilt i Džordan - sve u jednom čovjeku". Nije čitao taj članak Adelman, ali je imao šta da kaže o tome.

"Rekao bih da oni ukazuju na statistiku i neke stvari koje je uradio koje su slične stvarima koje su ti momci uspjeli da postignu. Svi ti momci su unikatni i to je sjajno. Posebna stvar u vezi Nikole je to što mrzim da ga upoređujem sa drugima jer je on prvi svoje vrste. Kao što je postojao prvi Vilt, prvi Džordan, kao prvi u mojoj generaciji - Kobi, Šek... Oni su stvarno priča za sebe. Porediti ih sa drugima jeste zabavno i to je stvar za televiziju, ali to nije realnost. Svi ti momci su jako posebni za navijače koje ih gledaju", rekao je Adelman.

Kakvu karijeru ima Nikola Jokić?

Nakon početaka u dresu Mege Nikola Jokić je 2014. godine izabran kao 41. pik na dratu a u Denveru je od 2015. što znači da je tu već deceniju. Uspio je 2023. godine da postane NBA šampion, kada je bio i MVP finala. Tri puta je biran za najboljeg košarkaša NBA lige, sedam puta je bio NBA Ol star, a pet puta je biran u prvu petorku lige, uz dva puta kada je izabran u drugu.

