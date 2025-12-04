Jokića uporedili s Džordanom, dobili lekciju od trenera Denvera: "Znam zašto to radite, ali realnost je drugačija"

Nikola Jokić je toliko pomjerio granice da ga sada upoređuju sa Majklom Džordanom. Dejvid Adelman je imao šta da kaže povodom toga.

Nakon sjajne pobjede Denvera nad Indijanom 135:120 i još jedne utakmice u kojoj je Nikola Jokić zamalo upisao tripl-dabl nije falilo komplimenata na njegov račun. Nakon utakmice jedan novinar je pitao trenera Dejvida Adelmana da li je pročitao novi tekst o Jokiću.

Medij koji se inače bavi geopolitikom i ekonomijom "Vol Strit Džurnal" objavio je članak pod naslovom "Nikola Jokić: NBA Superstar koji je Kobi, Stef, Vilt i Džordan - sve u jednom čovjeku". Nije čitao taj članak Adelman, ali je imao šta da kaže o tome.

"Rekao bih da oni ukazuju na statistiku i neke stvari koje je uradio koje su slične stvarima koje su ti momci uspjeli da postignu. Svi ti momci su unikatni i to je sjajno. Posebna stvar u vezi Nikole je to što mrzim da ga upoređujem sa drugima jer je on prvi svoje vrste. Kao što je postojao prvi Vilt, prvi Džordan, kao prvi u mojoj generaciji - Kobi, Šek... Oni su stvarno priča za sebe. Porediti ih sa drugima jeste zabavno i to je stvar za televiziju, ali to nije realnost. Svi ti momci su jako posebni za navijače koje ih gledaju", rekao je Adelman.

Kakvu karijeru ima Nikola Jokić?

Nakon početaka u dresu Mege Nikola Jokić je 2014. godine izabran kao 41. pik na dratu a u Denveru je od 2015. što znači da je tu već deceniju. Uspio je 2023. godine da postane NBA šampion, kada je bio i MVP finala. Tri puta je biran za najboljeg košarkaša NBA lige, sedam puta je bio NBA Ol star, a pet puta je biran u prvu petorku lige, uz dva puta kada je izabran u drugu.