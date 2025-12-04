"Naravno da sam gledao": Nikola Jokić digao Srbiju na noge, evo šta je poručio Alimpijeviću

Nikola Jokić podržao je novog selektora i saigrače iz reprezentacije koji su izvojevali dvije jako važne pobjede.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić nastavio je po starom u NBA ligi. U pobedi Denver Nagetsa protiv Indijana Pejsersa postigao je 24 poena, 8 skokova i 13 asistencija, a nakon utakmice osvrnuo se na sjajan start reprezentacije Srbije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027.

"Orlovi" su na čelu sa novim trenerom Dušanom Alimpijevićem zabilježili dva trijumfa u prvom "prozoru", protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Trostruki MVP NBA lige je gledao ove mečeve i čestitao igračima i selektoru.

"Naravno da sam gledao. Čestitam momcima i zahvalan sam im što su se odazvali, što su se borili i što su pobijedili na kraju. Selektoru čestitam na prve dvije pobjede na klupi", rekao je Jokić u razgovoru za RTS.

Denver je konačno prekinuo niz poraza i nada se boljem učinku na domaćem terenu u nastavku sezone. "Izgubili smo četiri vezane utakmice kod kuće, ali ne zbog toga što smo nadigrani, već se nismo pokazali u najboljem svjetlu. U gostima smo vezali osam trijumfa, a ne bih znao šta je razlika. Drago mi je da smo se vratili u pobjednički kolosjek i nadam se da ćemo nastaviti sa dobrom igrom i na narednim susretima", rekao je Jokić.

Srpski as je proglašen za MVP-ja mjeseca novembra u Zapadnoj konferenciji, ali ne pridaje tome preveliki značaj. "Ne kontrolišem svoje minute, to je na treneru. Igram koliko mi kažu. Imao sam sjajan mjesec, mogli smo da imamo par pobjeda više doduše, ali nekada mora i da se izgubi valjda", kaže Jokić.

Nikola vjeruje da je ključ u odbrani i da on i saigrači moraju mnogo bolje u tom segmentu. "Na posljednjih pet mečeva smo imali najbolji napad i najgoru odbranu. Sigurno moramo da budemo na boljem nivou, ukoliko želimo nešto da uradimo u ovoj sezoni", zaključio je Jokić.