Nikola Jokić je najbolji centar ikada i to ubedljvo: Statistika ne laže, brojke sve kažu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić je zaista košarkaš kakav se ne viđa dva puta. Pogledajte samo koliko je dominantan u odnosu na bilo kog centra u istoriji NBA lige.

Nikola Jokić statistički najbolji centar u istoriji Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić je na još jednom meču pokazao kakav je majstor. Zajedno sa Džamalom Marejem je uspio da pobijedi Indijanu, a na tom meču je upisao 24 poena i 13 asistencija. To mu je bila 165. utakmica u karijeri sa preko 20 poena i 10 asistencija.

Koliko je taj učinak nevjerovatan vidi se kada se uporedi sa drugim centrima u istoriji NBA lige. Drugi na listi centara po broju ovakvih mečeva je legendarni Vilt Čembrlen.

Nevjerovatni centar koji je dominirao od kraja pedesetih do sredine sedamdesetih je igrajući za Filadelfiju i Los Anđeles Lejkerse je na kraju uspeo da dogura do 54 takve utakmice u kompletnoj karijeri. A Jokić ima tek 30 godina i neće skoro u penziju...

Uporedili su Jokića sa Viltom

Na konferenciji za medije poslije meča sa Indijanom jedan od novinara pitao je trenera Nagetsa Dejvida Adelmana da prokomentariše članak "Vol strit džurnala" u kome se Jokić upoređuje sa Viltom, Šekom, Karimom, Kobijem, Džordanom...

"Rekao bih da oni ukazuju na statistiku i neke stvari koje je uradio koje su slične stvarima koje su ti momci uspjeli da postignu. Svi ti momci su unikatni i to je sjajno. Posebna stvar u vezi Nikole je to što mrzim da ga upoređujem sa drugima jer je on prvi svoje vrste. Kao što je postojao prvi Vilt, prvi Džordan, kao prvi u mojoj generaciji - Kobi, Šek... Oni su stvarno priča za sebe. Porediti ih sa drugima jeste zabavno i to je stvar za televiziju, ali to nije realnost. Svi ti momci su jako posebni za navijače koje ih gledaju", rekao je Adelman.

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga

