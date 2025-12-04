logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jokić uništio rivala, ali NBA ne priča o njemu: Saigrač mu uzeo slavu partijom za pamćenje

Jokić uništio rivala, ali NBA ne priča o njemu: Saigrač mu uzeo slavu partijom za pamćenje

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić je imao nevjerovatan meč u pobedi Denvera nad Indijanom, ali je ipak prva tema te utakmice bila nestvarna partija Džamala Mareja.

Džamal Marej bolji od Jokića u pobjedi Denvera Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić je ponovo bio sjajan i Denver je rutinski savladao Indijana Pejserse 135:120. Srpski košarkaš je zamalo došao do tripl-dabla jer je ovoga puta upisao 24 poena, 13 asistencija i 8 skokova.

Ipak junak pobjede nije bio Jokić već Džamal Marej. Iako se u posljednje vrijeme mučio sa povredom plejmejker Denvera je upisao čak 52 poena uz 6 skokova i 4 asistencije na duelu sa Pejsersima

Osim njih dvojice dvocifreni su bili Brus Braun sa 14 i Pejton Votson i Tim Hardavej sa po 11 poena. Kod Pejsersa uspeo je Paskal Sjakam da upiše 23 poena, 16 je imao Nemhard, 15 Maturin, po 14 Mekonel i Šepard, a 11 Voker.

Nakon ove pobjede Denver sa 15 pobeda i 6 poraza zauzima četvrto mjesto Zapada. Odmah su Nagetsi iza Hjustona i Lejkersa, dok je Oklahoma sa 21 pobjedom i samo jednim porazom daleko ispred.

Nikola Jokić protiv Indijane
Izvor: Youtube/nba screen

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Džamal Marej NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC