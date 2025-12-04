Eron Gordon smatra da Nikoli Jokiću nema ravnog na najvećoj košarkaškoj sceni.

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Košarkaš Denver Nagetsa Eron Gordon govorio je o jedinstvenosti Nikole Jokića koji igra vjerovatno najbolji sezonu otkako je stigao u NBA ligu. Proglašen je za MVP-a Zapada u mjesecu novembru i trenutno je prvi favorit za osvajanje titule najkorisnijeg igrača u sezoni ispred Luke Dončića i Šeja Gildžusa-Aleksandera. Brojke ne mogu vjerno da prikažu koliko Jokić zaista ima uticaja na igru.

Gordon koji sa Jokićem sarađuje već šest sezona i "kapiraju" se u pokretu kaže da trenutno nijedan košarkaš u Americi ne može da se poredi sa Srbinom.

"Džoker je čudovište. Visok je 2.11, ima najbolji flouter u NBA. Kako da se nosite sa tim? Može svaki put da postigne 40, 45 poena ako želi. Voli da asistira, da olakšava drugima igru, voli da svi budu uključeni. Ne postoji niko poput njega trenutno u NBA", rekao je Gordon i dodao:

"This dude is a monster. He could average 40 if he wanted too" -- Aaron Gordon on Nikola Jokic's dominancepic.twitter.com/WAfsD4YNq8 — TheOldManAndTheThree (@OldManAndThree)December 2, 2025

Već šest godina je na istom nivou, vidio sam ga da radi neke "smiješne" stvari. Teško je ne uzimati ga zdravo za gotovo jer sve što on radi izgleda tako lako", rekao je Gordon.

Gordon vjeruje da je titula blizu

Vidi opis "Uzimamo Jokića zdravo za gotovo": Gordon iz dana u dan gleda šta radi Nikola, nema mu ravnog Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: EPA-EFE/ERIK S. LESSER Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Luke Hales / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Krlini centar Denvera uvjeren je u to da će njegov tim biti šampion ove sezone. Rekao je to u podkastu svog novog saigrača Kamerona Džonsona, u kojem ga je ohrabrio i rekao mu šta je jedino što bi trebalo da radi u novom timu.

"Najbolji savjet koju da ti dam je kliše, ali to su činjenice. Budi Kem Džonson, budi ti i to je sve, to je sve što nam je potrebno. Sve ostalo će se srediti. Na kraju dana, vjerujem da ćemo mi na kraju biti ti koji ćemo pobijediti. Svi na kraju će izgubiti, osim nas, mi ćemo pobijediti, samo je potrebno da budeš ti", rekao je on njemu.