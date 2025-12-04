logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Uzimamo Jokića zdravo za gotovo": Gordon iz dana u dan gleda šta radi Nikola, nema mu ravnog

"Uzimamo Jokića zdravo za gotovo": Gordon iz dana u dan gleda šta radi Nikola, nema mu ravnog

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Eron Gordon smatra da Nikoli Jokiću nema ravnog na najvećoj košarkaškoj sceni.

Eron Gordon o Nikoli Jokiću Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Košarkaš Denver Nagetsa Eron Gordon govorio je o jedinstvenosti Nikole Jokića koji igra vjerovatno najbolji sezonu otkako je stigao u NBA ligu. Proglašen je za MVP-a Zapada u mjesecu novembru i trenutno je prvi favorit za osvajanje titule najkorisnijeg igrača u sezoni ispred Luke Dončića i Šeja Gildžusa-Aleksandera. Brojke ne mogu vjerno da prikažu koliko Jokić zaista ima uticaja na igru.

Gordon koji sa Jokićem sarađuje već šest sezona i "kapiraju" se u pokretu kaže da trenutno nijedan košarkaš u Americi ne može da se poredi sa Srbinom.

"Džoker je čudovište. Visok je 2.11, ima najbolji flouter u NBA. Kako da se nosite sa tim? Može svaki put da postigne 40, 45 poena ako želi. Voli da asistira, da olakšava drugima igru, voli da svi budu uključeni. Ne postoji niko poput njega trenutno u NBA", rekao je Gordon i dodao:

Već šest godina je na istom nivou, vidio sam ga da radi neke "smiješne" stvari. Teško je ne uzimati ga zdravo za gotovo jer sve što on radi izgleda tako lako", rekao je Gordon.

Gordon vjeruje da je titula blizu

Krlini centar Denvera uvjeren je u to da će njegov tim biti šampion ove sezone. Rekao je to u podkastu svog novog saigrača Kamerona Džonsona, u kojem ga je ohrabrio i rekao mu šta je jedino što bi trebalo da radi u novom timu.

"Najbolji savjet koju da ti dam je kliše, ali to su činjenice. Budi Kem Džonson, budi ti i to je sve, to je sve što nam je potrebno. Sve ostalo će se srediti. Na kraju dana, vjerujem da ćemo mi na kraju biti ti koji ćemo pobijediti. Svi na kraju će izgubiti, osim nas, mi ćemo pobijediti, samo je potrebno da budeš ti", rekao je on njemu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA liga Denver Nikola Jokić Eron Gordon

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC