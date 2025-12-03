logo
"Ne brini, bićemo na kraju šampioni": Svi pričaju o razgovoru Jokićevih saigrača pred kamerama

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Eron Gordon uvjeravao Kamerona Džonsona da je siguran da će Denver da bude prvak.

Eron Gordon uvjeravao Kamerona Džonsona da je siguran da će Denver da bude prvak Izvor: YouTube/The Old Man and The Three

Krlini centar Denver Nagesa Eron Gordon (30) uvjeren je u to da će njegov tim biti šampion ove sezone. Rekao je to u podkastu svog novog saigrača Kamerona Džonsona, u kojem ga je ohrabrio i rekao mu šta je jedino što bi trebalo da radi u novom timu.

"Najbolji savjet koju da ti dam je kliše, ali to su činjenice. Budi Kem Džonson, budi ti i to je sve, to je sve što nam je potrebno. Sve ostalo će se srediti. Na kraju dana, vjerujem da ćemo mi na kraju biti ti koji ćemo pobijediti. Svi na kraju će izgubiti, osim nas, mi ćemo pobijediti, samo je potrebno da budeš ti", rekao je on njemu.

Džonson se još navikava na Denver

Kameron Džonson (29) je krilni košarkaš koji je ovog leta došao u Denver iz Bruklina nakon sezone karijere, u kojoj je prosječno postizao po 18,8 poena. U Nagetsima se i dalje navikava na igru kraj Nikole Jokića, a ima onih poput Džona Vola koji smatraju da Džonson ima problem jer ima "previše otvorenih šuteva".

Ipak, u prethodnom periodu Džonson je imao veoma zapažene partije, a na njegovu nesreću sve su bile u porazima Nagetsa. Protiv Čikago Bulsa (127:130) ubacio je 20 poena, protiv San Antonija (136:139) ubacio je 28, a protiv Sakramenta (123:128) ubacio je 20.

Ipak, Gordon je sigurno jedan od igrača koji je najbolje naučio kraj Jokića i kako se igra i kako se pobjeđuje, pa i kako se osvaja titule. On igra u Denveru od dolaska iz Orlanda od 2021. i bio je važan dio šampionskog tima koji je 2023. osvojio titulu i prsten. Iz sezone u sezonu napreduje, pa je prošle takmičarske godine bio definitivno najkonstantniji i najbolji saigrač srpskog majstora košarke.

Šteta je što to nije bilo dovoljno da Oklahoma padne u sedmoj utakmici polufinala Zapadne konferencije.

Tagovi

NBA liga Eron Gordon Denver

