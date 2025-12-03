logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šok u Bogdanovoj ekipi: Jedan od najboljih ikada otpušten usred sezone

Šok u Bogdanovoj ekipi: Jedan od najboljih ikada otpušten usred sezone

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

L.A. Klipersi otpustili Krisa Pola u njegovoj posljednjoj sezoni u karijeri.

Klipersi otpustili Krisa Pola Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kris Pol dobio je otkaz u L.A. Klipersima, zvanično je saopštio klub. Jedan od najboljih plejmejkera svih vremena došao je ovog ljeta u Kliperse u kojima je trebalo da završi karijeru, međutim zbog loših igara Klipersa - i još gorih Krisa Pola - odlučeno je da se rastanu već poslije mjesec dana nove sezone.

"Rastajemo se sa Krisom i on više neće biti u timu. Sarađivaćemo s njim oko narednog koraka u njegovoj karijeri. Kris Pol je legendarni član našeg kluba i ima istorijsku karijeru", navodi se u saopštenju.


Takođe, Klipersi su želeli da istaknu i da Kris Pol nije odgovoran za loše rezultate tima Tajrona Lua:

"Želim da jednu stvar jasno naglasim: niko ne krivi Kris Pol za naše lošije rezultate. Ja preuzimam odgovornost za skor koji trenutno imamo. Mnogo je razloga zbog kojih se mučimo. Zahvalni smo na uticaju koji je Kris imao na franšizu", istakao je prvi čovjek Klipersa.

Inače, Kris Pol je najavio da će mu ovo biti posljednja sezona u karijeri. Ideja je bila da pokuša da u svojoj posljednjoj godini karijere dođe do šampionskog prstena, što očigledno neće ostvariti sa Klipersima, pa je dilema da li će neko od konkurenata pokušati da ga angažuje.


Ove sezone Kris Pol je inače odigrao 16 utakmica za Kliperse i prosječno je bilježio samo 14 minuta po meču, uz 2,9 poena (32 odsto iz igre) i 3,3 asistencije.

Ekipa Bogdana Bogdanovića inače ima velikih problema i zauzima tek 14. mjesto na Zapadu sa skorom 5-16.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

LA Klipers Kris Pol NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC