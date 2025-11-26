"E, to ću ja da platim": Amerikanci nisu vjerovali šta Dončić priča poslije gradskog derbija

Košarkaš Lejkersa Luka Dončić spreman je da plati kaznu svog saigrača koji ga je branio u tuči.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa u gradskom derbiju savladali su Los Anđeles Kliperse (135:118), a Luka Dončić ponovo je bio centralna figura meča. Slovenački košarkaš završio je susret sa 43 poena, 13 asistencija i devet skokova, ali i uz jedno koškanje sa protivnikom.

Dončić je imao manji sukob sa Krisom Danom, a košarkaš Klipersa potpuno je izgubio živce. Prvo je odgurnuo slovenačkog beka koji je odmah pako na parket, a zatim ga i provocirao loptom koja mu je ostala u rukama. Dončić je bio zainteresovan za raspravu, ali njegov saigrač Džekson Hejs nije - umiješao se i riješio problem tako što je snažno odgurnuo Dana.

"Svi čuvamo leđa jedni drugima, znaš. Cijenim to što je uradio. Platiću njegovu kaznu, sigurno. To pokazuje kakav smo tim", rekao je Luka Dončić nakon pobjede Lejkersa koju je obilježio još jednim impresivnim nastupom.

Pogledajte izjavu slovenačkog košarkaša:

Centar Lejkersa igrao je 30 minuta na ovom meču, uz učinak od osam poena, četiri skoka i tri asistencije. Ulaskom u sukob sa Danom skrenuo je pažnju na sebe i svima je jasno da će se ovaj meč više pamtiti po tome nego po bilo čemu drugom što je uradio na parketu.

Pogledajte kako je izgledao sukob: