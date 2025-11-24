logo
Luka obrukao NBA šampiona: Ukrao mu loptu, pa mu je provukao kroz noge, a onda je uslijedilo zakucavanje

Luka obrukao NBA šampiona: Ukrao mu loptu, pa mu je provukao kroz noge, a onda je uslijedilo zakucavanje

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Zapamtiće Kevin Lav Luku Dončića i meč sa Los Anđeles Lejkersima.

Luka Dončić potez protiv Jute Izvor: X/NBA

Los Anđeles Lejkersi su u napetom meču uspjeli da pobijede Jutu Džez 108:106 i tako su došli do diobe drugog mjesta Zapada sa Denverom, a Luka Dončić je pravio čuda na ovom meču. 

Ne samo da je završio utakmicu sa 33 poena, 11 skokova i 8 asistencija, već je jedna njegova kontra završila na špicama. Juta je pokušavala da postavi napad preko svojih visokih igrača, Kevin Lav je probao da doda do Laurija Markanena, ali je to Dončić vidio i presjekao pas.

Potom je povukao kontru, a kada je iskusni Lav probao da ga zaustavi on mu je provukao loptu kroz noge. A zatim je pred njega izašao Brajs Sensaba, koga se otarasio tako što je bacio ali up pas za zakucavanje Džeksona Hejsa. Uživajte: 

Dok Luka Dončić sa Los Anđeles Lejkersima juri svoju prvu NBA titulu, Kevin Lav kome je provukao loptu kroz noge je ima. Iskusni 37-godišnji centar je 2016. uzeo trofej sa Klivlendom u paru sa Lebronom Džejmsom. Pet puta je bio NBA Ol Star, a 2011. je bio igrač koji je najviše napredovao u ligi. 

