Čitaoci reporteri

"Daj, čovječe, skloni se od mene": Vučević ne može da vjeruje s kakvom djecom igra u Čikagu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Nije mogao da vjeruje Nikola Vučević da "djeca iz Čikaga" ne mogu da mu dopuste ni da da izjavu za TV poslije utakmice.

Nikolu Vučevića iznervirali saigrači tokom intervjua Izvor: YouTube/Basketman

Čikago je uspio da odbrani posljednji napad i na jedvite jade pobijedio je Vašington (121:120), a Nikoli Vučeviću uopšte nije bilo do slavlja zbog toga. Iako je odigrao odličan meč i sa 28 poena i 12 skokova je bio ključni igrač u redovima Bulsa, bilo je mnogo stvari koje su mu smetale u igri i nije razumeo da njegovi saigrači slave takvu pobjedu.

Dok je bio maksimalno ozbiljan i profesionalan pred TV kamerama, njegovi saigrači su pokušali da ga ometaju i to ga je žestoko iznerviralo, da se u jednom trenutku čak i sklonio od mikrofona dok nisu završili ludorije.

Prvo je mladi Matas Buzelis skakao pored njega, što mu se i može oprostiti jer je tek počeo da igra u NBA ligi, dok je Džejlen Smit bio daleko naporniji. Ovaj centar koji je već pet godina u NBA ligi gurao je Vučevića, na šta je Crnogorcu prekipjelo: "Daj, čovječe, skloni se od mene", poručio je i odmahnuo rukom.

Nikola Vučević daje intervju.
Izvor: YouTube/Basketman

Ono što je Vučević rekao je da su košarkaši Čikaga bili "premekani" tri četvrtine i tek u četvrtoj su se probudili: "Dobili smo šta smo htjeli, ali ako ovako nastavimo to neće biti dovoljno", naglasio je Crnogorac koji inače igra odlično ove sezone.

Iako je igrač koga su svi "selili" iz Čikaga u posljednjih nekoliko sezona, Vučević je ostao i i igra odličnu sezonu - prosječno bilježi 16,7 poena po meču, a tu je i još 9,6 skokova i 3,4 asistencije. Takođe, vidjeli smo ga i kako je dva puta ove sezone bio "meč viner" u poslednjoj sekundi, posljednji put protiv Portlanda prije tri dana.

NBA rezultati 23. novembar:

Nikola Vučević NBA liga

