Nikola Vučević zna razlog debakla Srbije? "Nešto nije bilo na očekivanom nivou"

Crnogorski centar Nikola Vučević govorio je o šokantnom ispadanju Srbije sa Eurobasketa.

Izvor: EPA/Jussi Eskola/EPA/TOMS KALNINS

Crnogorski košarkaš Nikola Vučević završio je reprezentativnu karijeru na ovogodišnjem Eurobasketu. Njegov tim nije uspio da prođe grupnu fazu, dok ga je kao i ostatak košarkaške javnosti iznenadila rana eliminacija Srbije u osmini finala od selekcije Finske. As Čikago Bulsa je pokušao da pronađe razloge debakla "orlova" koji su važili za glavne favorite pored Nijemaca, Francuza i Turaka.

Smatra da je povreda kapitena Bogdana Bogdanovića odredila sudbinu košarkaša Srbije koji su izgubili ne samo ključnog igrača, već lidera u svlačionici.

"Teško je reći iz ugla ovog kad gledaš samo. Ja sam gledao kao i vi, više kao navijač. Okej, igram, pa možda neke stvari sam mogu da primijetim što tiče košarkaške. Ko će znati, moguće je malo da su uticala i velika očekivanja i pritisak, pa mislim da je dosta uticala Bogdanova povreda, naravno igrački, ali mislim i sama njegova pojava u ekipi, kao kapitena, kao lidera. On je bio taj koji je spajao igrače. Ljudi su ga pratili bez obzira da li je igrao dobro, loše, kako god, on je uvijek bio vođa te ekipe", rekao je Vučević u intervjuu za "Sportal" i dodao:

"Mislim da je to dosta uticalo, pogotovo što su očekivanja bila baš velika, pa kad lider tima ne bude više tu, to utiče na ekipu. Ali opet, u toj jednoj utakmici se nikad ne zna. Finska je odigrala dobro, ona je stvarno nezgodan protivnik. Možda našim ljudima, s naših prostora, kad pomeneš Finsku i košarku ne ide jedno s drugim, ali danas svi igraju, svi imaju određeni kvalitet. Meni je bilo teže protiv njih da igram nego što mi je bilo i sa Nijemcima i sa Litvancima. I s njima mi je bilo, ali mi je s Fincima bilo teže. To mi je čak i najslabija partija na čitavom prvenstvu bila".

Potom se osvrnuo na Fince koji su pomalo "ispod radara" stigli na evropski šampionat. "Nekako su… Svi su “undersized” igrači uglavnom, pogotovo na pozicijama četiri i pet, svi šutiraju, svi trče… Stvarno su nezgodni, pogotovo za način igre, koji se igra na Balkanu, malo sporije, malo drugačije. Utakmicu protiv Srbije su igrali agresivno, hrabro, oni su bez opterećenja bili.”

Vučević kaže da je ovoj generaciji predvođenoj Nikolom Jokićem, ipak nešto nedostajalo. Možda su preveliki pritisak i očekivanja nacije bili kontraproduktivni.

"Nešto nije kliknulo u reprezentaciji Srbije, nešto nije bilo na nivou kojim smo svi mi očekivali, nešto je nedostajalo, sad šta, lako je pričati nakon što se sve to izdešavalo da je trebalo ovako, trebalo onako, trebalo ovo, trebalo ono. Očekivanja su bila velika, sigurno da je teško, najteže igračima samim koji su imali veliku želju da dođu do medalje, da ispadnu već u osmini finala, ali tako je ponekad u sportu".

Nikola Jokić izašao i pozdravio navijače

