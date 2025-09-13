logo
"Napisao je to u dva ujutru, odmah smo ga otpustili": Ataman progovorio o skandalu pred finale Eurobasketa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Na društvenim mrežama pojavila se objava koja proziva Grčku, a zbog toga su hitno reagovali u Turskoj. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Ergin Ataman o utakmici sa Grčkom na Eurobasketu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Turska će se boriti sa Njemačkom za titulu na Eurobasketu. Dan prije meča održana je zvanična konferencija za medije na kojoj je Ergin Ataman dobio pitanje o skandalu koji se dogodio. Na društvenim mrežama je Alperen Šengun imao objavu kojom provocira Grčku, pisao je o "slanom moru i Grčkoj" aludirajući na poraz Grka, a onda su na zvaničnom nalogu Saveza uz fotografiju Janisa Adetokumba i Džedija Osmana pisalo "bez milosti". Turski selektor je odmah objasnio da to nije zvanični stav saveza, već da je to napisala osoba koja je zadužena za mreže i da je to napisano u dva ujutru.

"To su društvene mreže i one su veoma opasne. Ponekad tu imaju kontrolu oni koji nemaju toliko iskustva. Rekli su mi prije par sati šta se dogodilo. Napravili su tu objavu oko dva ujutru, niko nije znao za to. Kada je Savez saznao odmah je otpustio osobu koja je to objavila. Izvinili smo se, slažem se da to nije korektno", otkrio je Ataman.

Izvinio se svima u Grčkoj zbog toga, smatra da je bilo neprimjereno, a ta objava je obrisana po naređenju Saveza. Smatraju Grci da je to aluzija za grčko-turski rat i za stradanje Grka kada je napadnut Izmir i kada su ljudi skakali u vodu i davili se. Veliki broj preminulih...

"Nažalost, ponekad se to dešava na društvenim mrežama. Smatram da nije to problem. Bilo je fer i van terena među navijačima. Svi znaju da ponekad postoji neki politički problem među zemljama, ali savezi sarađuju. Mnogi moji igrači su u Grčkoj. Samo jedna osoba je to uradila u dva ujutru, vjerovatno pod emocijama. Razumjeli su to, otpustili su ga i vratili su ga kući i obrisali objavu. Imam mnogo prijatelja u Grčkoj koji su ljuti jer su izgubili, kada smo mi pobijedili, ja nisam pokazao emocija previše, nisam podigao pesnicu u vazduh zbog poštovanja prema Grčkoj. Spremio sam tu pesnicu za nedjelju kada osvojimo titulu."

"Lakše je, pričam turski"

Upitan je Ergin Ataman i za razliku između toga kada vodi klub i reprezentaciju i da li mu je to pomoglo u karijeri.

"Svako može da nauči neko novo svakog dana, tako je i sa mnom. Mogu nešto novo da naučim. Možda je realnost da je ego, možda je realnost da sam najbojli trener u Evropi u posljednjih 10 godina. Isto je kada sam bio u Efesu, Panatinaikosu, Galatasaraju, pobjeđivao sam. Igrači su isti, moji igrači. Jedina razlika za mene je što u klubu moram da pričam na engleskom, sada je na mom jeziku. Možda mi je lakše jer bolje razumiju turski nego moj engleski koji nije tako dobar", zaključio je Ataman.

Tagovi

Eurobasket 2025 Ergin Ataman Grčka Turska

