Ataman moli pred polufinale sa Grcima: Svi su vidjeli šta je bilo u četvrtfinalu, ne želi da se to ponovi

Selektor Turske Ergin Ataman traži podršku navijača, želi u istoriju u velikom stilu.

Izvor: FIBA Media/Youtube/Printscreen

Košarkaši Turske i Grčke odmjeriće snage u polufinalu Eurobasketa. Meč je na programu u petak od 18 časova, dok ćemo ostale polufinaliste dobiti u toku dana. Selektor Turske Ergin Ataman poslao je važnu poruku naciji pred istorijski meč sa "helenima".

Posljednju medalju su Turci osvojili davne 2001. godine, ali na putu do velikog podviga potrebna im je veća podrška publike. Pomalo je razočaravajući podatak da je četvrtfinalu sa Poljacima prisustvovalo samo 3.463 navijača. Mora se priznati da je atmosfera bila prava košarkaška, ali daleko od toga da je bila dostojna ove faze takmičenja.

"Očekujem da će naše avio-kompanije organizovati dodatne letove za Rigu i da će nas mnogi navijači iz Turske podržati u ovoj utakmici. Igraćemo istorijsko polufinale protiv Grčke. Podrška navijača je veoma važna", rekao je Ergin Ataman.

Kakva je gledanost na Eurobasketu?

Meč između Litvanije i Grčke je bio najgledaniji na Eurobasketu, pošto je u hali bilo prisutno 10.487 navijača, što ne čudi ako uzmemo u obzir da litvanskim navijačima nije bilo daleko da krenu put Rige. Očekivano, najviše pažnje ljubitelja košarke je privukao meč Estonije i Letonije gdje je bilo prisutno 10.291.

Ipak, ono što je razočaravajuće i vjerovatno je navelo Atamana na ovaj apel je to što je utakmici Turske i Grčke prisustvovalo oko tri i po hiljade navijača. Naravno, ima tu dosta do atraktivnosti rivala jer je meču grupne faze između Srbije i Turske bilo 6.113.