Alperen Šengun ostavio sam sebe u šoku: Lojda okrenuo kao na ringišpilu, Džedi Osman sve upropastio

Nestvarno dodavanje Aleperena Šenguna protiv Poljske.

Izvor: Fiba/printscreen

Turski košarkaš Alperen Šengun nastavlja sa briljantnim partijama na Eurobasketu. U pobjedi Turske protiv Poljske u četvrtfinalu je ponovo meč završio kao najefikasniji u svom timu, ali mu poeni nisu bili prioritet. Uz 19 poena dodao je 12 skokova i asistencija, a jedno od njegovih dodavanja je bilo poprilično atraktivno.

As Hjustona je nestvarnim pasom bez gledanja preko ramena pronašao Hazera, a kamera je uhvatila Šengunovu reakciju kada je shvatio šta je uradio. Saigrač mu je vratio loptu, da bi on potom dodao do Džedija Osmana koji nažalost nije krunisao ovu akciju pogotkom.

Njegov čuvar Džordan Lojd je potpuno ostao zbunjen, a bio je i sam Šengun. Zbog ovakvih poteza je i dobio nadimak "Bejbi Jokić", a čini se da u dresu reprezentacije igra još opuštenije.

Statistika Alperena Šenguna

Sjajni centar za sada bilježi 21, 6 poena, 10,9 skokova i 7,1 asistencija po meču na Eurobasketu i definitivno je jedan od favorita za osvajanje MVP nagrade. Najbolji meč je odigrao protiv Srbije kada je postigao 28 poena, 13 skokova i 8 asistencija. Protiv Poljske je ušao u istoriju Evropskog prvenstva, pošto je jedan od nekoliko igrača kojima je pošlo za rukom da ostvari tripl-dabl.