Nebojša Čović otkrio nepoznate detalje: U taboru Srbije se ćutalo o Nikoli Jokiću i Nikoli Joviću

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Prvi čovjek KSS-a otkrio je da je virus potpuno poremetio planove Srbije, a nismo znali ni za neke povrede.

nebojsa covic otkrio ko je sve bio bolestan i povrijedjen na eurobasketu Izvor: MN PRESS

Predsjednik KSS-a Nebojša Čović otkrio je nepoznate detalje iz tabora reprezentacije Srbije koja je poražena u osmini finala Eurobasketa. Do sada nije javnosti bilo poznato da su Nikola Jokić i Nikola Jović bili bolesni pred "meč biti ili ne biti" sa Fincima. Takođe, pod povredama su igrali Aleksa Avramović, Marko Gudurić dok je Tristan Vukčević bio pred "pucanjem mišića".

"Tu informaciju je znao PR naše reprezentacije, niko ništa nije krio. Ali, imate standard ponašanja doktorskog tima, da li su vam igrači na infuziji ili nisu. Naš tim je funkcionisao besprijekorno. Mi smo uradili sve", rekao je Čović gostujući na RTS-u.

Upitan je koji je ključni razlog neuspjeha?

 "Povreda Bogdana Bogdanovića. Na to su se nadovezali Jović, Jokić, Gudurić. Tristan Vukčević je bio pred pucanjem mišića. To su sve posljedice teških sezone koje su imali u svojim klubovima".

Čović je otkrio da je i Gudurić imao problem sa povredom, što takođe nije bilo poznato javnosti.

"Gudurić je od početka imao probleme sa bolovima, Vasa je otišao nespreman. Trener je otkazivao treninge jer igrači nisu mogli da odrade trening. Mi smo pomagali skromnim komentatorima, imali smo tri doktora, četiri fizioterapeuta", rekao je Nebojša Čović.

Tagovi

Nebojša Čović košarka Srbija Eurobasket 2025

