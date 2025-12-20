logo
Vaso Bakočević nokautiran u prvoj rundi: Doživio bolan udarac za nekoliko sekundi, Poljak bio nemilosrdan

Vaso Bakočević nokautiran u prvoj rundi: Doživio bolan udarac za nekoliko sekundi, Poljak bio nemilosrdan

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Vaso Bakočević izgubio borbu protiv Poljaka Artura Sovinskog u "Morači".

Vaso Bakočević izgubio meč nakon samo nekoliko sekundi Izvor: Twitter/KavezMMA/Screenshot

Vaso Bakočević nokautiran je u borbi protiv Artura Sovinskog poslije samo nekoliko sekundi. Borili su se u Podgorici na FNC 26, gdje je "Psiho Bakočević" u boksu bez rukavica doživio jedan od najbržih poraza u karijeri. Bio je to meč dogovorene težine do 80 kilograma, ali zapravo duela nije ni bilo, jer je Poljak u svega nekoliko sekundi ponovo pobijedio Bakočevića, nakon što ga je savladao i prije 11 godina na KSW 29.

Sve je trajalo manje od minut, pogledajte: 

