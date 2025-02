Vaso Bakočević izvrijeđao sebe na kraju karijere

Crnogorski MMA borac Vaso Bakočević oprostio se nakon poraza u boksu bez rukavica.

Legendarni Vaso Bakočević završio je karijeru i u boksu bez rukavica! Nakon poraza od hrvatskog borca Petra Ražova u Zadru, Bakočević je uzeo mikrofon u ruke, poveo skandalozno navijanje protiv sebe i zatim odšetao iz oktagona u penziju! Nakon što je ispunio želju domaćoj publici da ga još malo vrijeđaju kao i tokom meča, Vaso Bakočević se zahvalio organizaciji čiji je borac bio prethodnih godina i objavio kraj karijere koja traje već godinama i sinonim je za borilačke sportove na ovim prostorima.

Računajući sve sportove u kojima se takmičio momak iz Risna zabilježio je gotovo 70 profesionalnih borbi, a tokom njih je izgradio neobičan stil. Znalo se da Bakočević uvijek ulazi u ring ili oktagon svim srcem, što su navijači prepoznali i cijenili tokom prethodnih nekoliko godina - čak i kada su ga vrijeđali, što je dočekivao sa osmijehom na licu.

"Vaso pi*ko, Vaso pi*ko... Nemojte da mislite da me je to poremetilo, to mi je lagano. Želim da čestitam Petru na pobjedi, on je budućnost sporta. Mislio sam ako pobijedim da kažem za Truščeka kako je izgledao staro i sporo, ali eto vratilo se meni. Želio bih da se zahvalim svima iz FNC. Ja sam rekao, kad izgubim u boksu bez rukavica završavam priču. Nije problem dobiti batine, da te nokautiraju i to, ali ovo da glumim budalu više nema šanse. Vrijeme je da se posvetim nekim drugim stvarima. Hvala na svemu i bon voyage", rekao je Bakočević u Zadru, gdje je očigledno završio karijeru u svim borilačkim sportovima.

Bakočević se tokom karijere oprobao i u boksu, kik-boksu i boksu bez rukavica, ali je njegova MMA karijera najduže trajala. Jedan je od pionira MMA na Balkanu i kao takav ima nemjerljiv doprinos u njegovom širenju na ovim prostorima. Zbog izuzetne popularnosti koju je stekao MMA je imao dobru osnovu da se raširi među publikom na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Ovako je Bakočević izgubio posljednji meč u karijeri:

