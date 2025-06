Real Madrid mora da dovede novog napadača, a to bi mogao da bude Mitrović.

Izvor: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Real Madrid je ovog ljeta angažovao novog trenera, a nekadašnji vezni fudbaler Ćabi Alonso polako sklapa ekipu po svom ukusu. Čini se da mu je naredni cilj dovođenje rezervnog napadača u klub, a izbor je pao na hrvatskog fudbalera Anta Budimira i srpskog fudbalera Aleksandra Mitrovića - barem tako pišu španski i regionalni mediji.

Pretprošle sezone takvu ulogu je imao španski fudbaler Hoselu i ispostavilo se da Realu mnogo može da donese sa klupe. Prošle sezone Madriđani nisu imali nikog ko bi mogao da uđe sa klupe i donese snagu Realovom napadu, a Karlo Anćeloti je vjerovatno zažalio zbog toga jer sezona nije bila uspješna. Sada bi u Madrid mogao da stigne Aleksandar Mitrović, kao "razbijač" u napadu.

Ili on, ili hrvatski fudbaler Ante Budimir koji igra za Osasunu, kažu dobro obaviješteni izvori. Hrvatski fudbaler ima iza sebe fantastičnu sezonu u kojoj se trkao pored Kilijana Mbapea i Roberta Levandovskog u borbi za najboljeg strijelca. Nije uspio da im parira do kraja, ali on igra u daleko slabijem klubu, pa to i ne čudi previše. Već dobro poznaje španski fudbal i sigurno bi pristao na ulogu rezerviste u najvećem klubu na svijetu.

Vidi opis Aleksandar Mitrović prelazi u Real: Španci tvrde da mu je samo Hrvat konkurencija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Sa druge strane, Aleksandar Mitrović se nakon impresivnih partija za Fulam u Engleskoj preselio u Saudijsku Arabiju. Prethodnih dana se pričalo o njegovom povratku u Evropu, jer je i dalje u gladan golova! Jedan od najboljih igrača u Aziji igra u nevjerovatnoj formi - kada god nema problem sa povredama, on postiže golove. Pretprošle sezone bio je najbolji strijelac lige ispred Kristijana Ronalda, a Al Hilalu je pomogao da osvaja domaće trofeje i stigne do završnice azijske Lige šampiona.

Vijest o Mitrovićevom prelasku u Real lansirao je sajt "Defensa Central", a u narednim danima tek treba da vidimo koliko tu ima istine. Pitanje je pod kojim bi uslovima Al Hilal pustio svog najboljeg igrača, odnosno da li bi Aleksandar Mitrović pristao da veći dio vremena sjedi na klupi. Posebno kada se ima u vidu da je za dvije sezone u dresu tima iz Saudisjke Arabije odigrao 79 mečeva, postigao 68 golova i asistirao 15 puta.