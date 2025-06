"Ne mogu mu ništa jer je šmeker": Rizikovao sve zbog Mitrovića, otkrio nam zašto je morao da ga odvede od kuće

Aleksandar Mitrović je odavno legenda Srbije, ali trebalo je znati šta se krije u njemu kad je bio dijete. Vojkan Rakić je znao, a sada je za MONDO otkrio kako.

Aleksandar Mitrović je protiv Andore u Leskovcu odigrao svoj 100. meč u selekciji Srbije, a veliki jubilej je proslavio het-trikom. Došao je do 62 gola i samo povećava svoj rekord po broju pogodaka u najdražem dresu, a sve je počelo iz blata i krtičnjaka Radinca, mjesta odmah pored visoke peći smederevske željezare.

Tu se ispod najvećeg privrednog giganta Srbije stvarao najveći fudbalski golgeter koga je Srbija ikada imala. Njegov prvi trener Vojkan Rakić gledao je svog ljubimca, kao što uvijek radi i opet mu je izmamio osmijeh, ali i koju suzu na lice.

"Oduševljen sam, kao i uvijek. Baš sam uživao. Ne mogu mu ništa, majstor je majstor.Malo me uplašilo ovo kada je imao problema sa zdravljem, to mu smeta. Inače bi bio još bolje. Sad neki uživa", počeo je svoj intervju za MONDO Vojkan Rakić.

Kao dijete Mitrović je došao na teren u Radincu, a kada je Vojkan čuo čiji je, odmah je znao da će tu biti materijala. Otac i stric su mu bili odlični lokalni fudbaleri, a sada Rakić za MONDO kaže da ne brinemo. Neće Mitar nigdje!

"Biće još toga, golova će da bude. Minimum do 36. godine, nešto sam ga tu zaokružio. Mada on ovako kako igra može da tjera i do 37-38", uvjeren je Rakić.

Počeo u blatu i krtičnjacima, i dalje je isti

Ovo je teren na kome je počeo da igra fudbal Aleksandar Mitrović. U Radincu je igrao sa ostalim dječacima u blatu i po krtičnjacima, a iako je stekao slavu, ljubav nacije i milione, nije ga to promijenilo.

"Ma on je normalan, za njega je sve to ništa, Normalan je, nije se digao, super je. Baš kao i svi ostali tu u ulici", kaže nam omiljeni trener svih lokalnih klinaca, čika Vojkan. I ističe da mnogo znači za lokalnu zajednicu što imaju jednog Mitrogola.

"Znači mnogo, on je motivacija svima. Ima sad mnogo klinaca koji igraju fudbal. Ja ne radim više, stigle su me godine i neke druge obaveze ali puno klinaca koje sam trenirao su dobri. Radinac je sada ušao u Srpsku ligu, a to su igrači koji su uglavnom igrali kod mene", rekao je on.

Ipak nije samo srpskoligaše pravio iz blata Rakić.

"Cole (Nikola Mirković, bivši golman Napretka, Spartaka, Rada, Novog Pazara, Čukaričkog...) je tada u tom peridodu kao i Slaviša Stojanović. Njih sam zajedno trenirao, bio je tu Miroslav Stanić i peti igrač iz te generacije je Marko Živković iz Partizana. Prije toga su bili Gegić, Marko Milosavljević, Mijović..."

Kako prepoznati nove Mitroviće?

Nije samo jedan napadač Partizana počeo sa istog mjesta, nego trojica. Trenirao je Rakić robusnog Marka Milovanovića, sada špica Almerije i U19 reprezentativca Srbije, kao i Dušana Jovanovića, 19-godišnjaka koji polako krči svoj put u crno-bijelom dresu i sa 19 godina ima dvadesetak nastupa za prvi tim.

"Bili su Marko Milovanović i Dušan Jovanović. Očekujem da budu dobri. Dušan Jovanović je sada pri prvom timu Partizana. Da ne kažem da je kao Mitrović, ali odličan je igrač. Marko bi mogao mnogo, još je on mlad. Volio bih da obojica uspiju."

Ima i savjet za mlade trenere, kako prepoznati ovakve igrače. Šta je on vidio kod Mitrovića, Milovanovića, Živkovića i ostalih klinaca koji su kasnije postali reprezentativci?

"Sam rad sam vidio kod njih. Mnogo je bitno čekanje i određivanje pozicije. Kada ih vidite da odskaču u odnosu na sve za svakog trenera je vrlo bitan momenat da ga treba lansirati dalje negdje. Na najviši nivo. Prva liga, Partizan, Zvezda... Dobro oko je vrlo bitno, a Mitrović se mnogo rano pokazao. Kao i Jovanović i Milovanović. Ovi ostali su bili malo stariji kada sam ih vodio u Smederevo", ističe Rakić koji je zbog svoje želje da Mitrovića pošalje na najbolje mjesto zamalo ostao bez posla.

U to vrijeme je radio u Fudbalskom klubu Smederevo, ali je osjetio da je to premala sredina za igrača kakav će Mitrović postati. Na svoju odgovornost ga je uzeo za ruku, stavio u autobus i odveo u "Zemunelo". Ostalo je istorija.

"On nije imao ni 10 godina kada je otišao u Partizan. Bio je oko godinu dana u Smederevu i tu se pokazao, ali onda sam ja, iako sam radio u klubu, rizikovao posao da ga odvedem u Partizan. Vidio sam da je to - to, da mora da ide dalje", kaže naš sagovornik.

Sad cijeli svijet zna za Radinac

"Lijepe su to uspomene, mnogo tu ima igrača koji su uspjeli, a trenirali su kod mene. Od futsal igrača tu su Nemanja Paunović i Uroš Nikolić, Cvetković. Uglavnom oni igraju svi za reprezentaciju. Marko Živković, Milovanović, Jovanović su bili takođe u mladim selekcijama", ističe on.

Novinari su čak iz Engleske dolazili da pričaju sa njim i da vide Smederevo i Radinac kako bi shvatili odakle je potekao heroj navijača Fulama kome "Krejven Kotidž" i dan-danas pjeva.

"Znaju svi sad za Radinac, to je lijepo. Juče me sreću ljudi i kažu - odličan je ovaj tvoj!Lijep osjećaj, mnogo mi je drago. Koliko god da je on ostvario svoj san, ja sam ostvario svoj trenerski san. Sad je to došlo u sami vrh, sada je među najboljim napadačima u Evropi, ako ne i u svijetu", ističe emotivni Rakić

I za kraj, ima jasnu poruku.

"Šmeker je, on može i glavom i lijevom i desnom, zato sam ga i nazvao Gerd Miler. U rangu sa najboljim igračima na svijetu, još dugo će on da dominira", završio je svoju priču za MONDO Vojkan Rakić. I sigurni smo da je u pravu. Nek nam Mitrogol ostari kao vino!

