Poslije uprave, Sloboda ostala i bez trojice rukometaša

Trojica prvotimaca napustila su Tuzlu.

Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

Nakon kompletne uprave, Rukometni klub Sloboda ostao je i bez trojice igrača koji su branili klupske boje u jesenjem dijelu sezone.

Premijerligaš iz Tuzle saopštio je da u prolječnoj polusezoni crveno-crni dres neće nositi slovenački srednji/lijevi bek Tilen Grobelnik, desno krilo Ante Dragičević i golmam Džan Čeljo.

"Hvala vam na svakom postignutom i odbranjenom golu, borbi na terenu i profesionalnom odnosu prema crveno-crnom dresu. Bilo nam je zadovoljstvo sarađivati sa vama i želimo vam svu sreću u nastavku karijere. Hvala na svemu i srećno!", rečeno je iz tuzlanskog kluba, koji ne može da se pohvali uspješnom polusezonom.

Nekadašnji vicešampion Premijer lige BiH i finalista kup-takmičenja nalazi se u zoni ispadanja pred početak proljećnih premijerligaških obaveza. Sloboda je na 12. mjestu sa 8 bodova, a iza Tuzlaka Samo su Krivaja i Leotar sa bodom manje.

