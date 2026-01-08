RK Sloboda ostao bez uprave!

Tuzlaci će morati da traže novo rukovodstvo.

Izvor: Promo/RK Sloboda Tuzla

Rukometni klub Sloboda iz Tuzle ostao je ovog četvrtka bez rukovodstva.

Objavljeno je ovo u saopštenju na zvaničnom sajtu, u kojem se ne navode razlozi kolektivne ostavke.

"Kolektiv Rukometnog kluba Sloboda obavještava javnost i navijače da je aktuelni Upravni odbor podnio ostavku na svoje funkcije.

Iza nas je period koji će ostati ubilježen kao jedna od najsvjetlijih tačaka u istoriji tuzlanskog, ali i bosansko-hercegovačkog sporta. Od 2018. godine, kada smo se ekspresno vratili u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, ostvarili smo rezultate na koje smo svi ponosni. Bili smo viceprvaci države, sezonama jedni od glavnih pretendenata na titulu prvaka, osvojili dvije titule Kupa Bosne i Hercegovine, te smo četiri sezone uzastopno dostojanstveno predstavljali naš grad i državu u EHF Evropskom kupu.

Mejdan je u tom periodu ugostio renomirane protivnike poput Olimpijakosa i Vintertura, a snage u pripremnim utakmicama su se odmjeravale i sa velikanima kao što je Bešiktaš.

Poseban istorijski trenutak ostvarili smo u sezoni 2023/2024, kada je naš klub 'prezimio' u Europi i izborio plasman u osminu finala EHF Evropskog kupa. Uporedo sa seniorima, naš omladinski pogon se vratio na sam tron, godinama dominirajući kao prvak i viceprvak Bosne i Hercegovine.

Ovom prilikom, kolektiv RK Sloboda želi iskazati najdublju zahvalnost Upravnom odboru na njihovom nemjerljivom doprinosu. Zahvaljujemo im se na ogromnoj energiji, ličnim žrtvama i profesionalizmu kojim su stabilizovali klub, vratili mu ugled i postavili visoke standarde u organizaciji sportskog kolektiva.

U skorije vrijeme uslijediće zasjedanje Skupštine kluba na kojoj će se birati novi članovi Upravnog odbora. Naša odgovornost je da očuvamo kontinuitet uspjeha i stabilnost koju smo godinama gradili.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane subjekte, privrednike i prijatelje sporta da nam se pridruže. Naš cilj je jasan – želimo nastaviti ovu lijepu sportsku priču i zadržati Slobodu tamo gdje joj je i mjesto, u samom vrhu bh. rukometa", rečeno je iz kluba.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)