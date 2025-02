Banjalučki trener Mirko Mikić nakon razlaza sa Slobodom: Nema tu neke filozofije, nije išlo...

Doskorašnji trener Slobode Mirko Mikić razišao se sa tuzlanskim klubom nakon 18 mjeseci na klupi crno-crvenih.

Izvor: Facebook/RK Sloboda/E. Dindić

Tuzlaci su u saopštenju naveli da je sa Mikićem sporazumno raskinuta saradnja i da će ekipi preuzeti dosadašnji pomoćnik banjalučkog trenera, Emir Suhonjić.

Mikić je u izjavi za MONDO istakao da su u trenerskom poslu najvažniji rezultati, koji u posljednje vrijeme nisu išli na ruku Tuzlacima, pa je razlaz bio neminovan.

"Nema tu neke filozofije, nije išlo u posljednje vrijeme. Bilo je nekih perioda kad je bilo lijepo, kad smo pravili rezultat, ali takav je trenerski posao. Kad nešto ne ide, moraju se neke stvari mijenjati. Dao sam svoj maksimum, trudio se da radim, ali nekad i u najboljoj namjeri se ne dogode stvari koje misliš da će se desiti. Nadam se da će Sloboda dočekati bolja vremena i želim joj sve najbolje u nastavku sezone", rekao je Mikić.

Ipak, Mikićevo ime će ostati zapisano u istoriji Slobode jer je pod njegovim vodstvom ostvaren najbolji rezultat u evropskim takmičenjima - plasman u osminu finala EHF Evropskog kupa.

"Najpozitivnija stvar je svakako rezultat na evropskoj sceni, tu nema nikakve dileme. Igrali smo lijepo, pobjeđivali na mečevima na kojima su nas svi otpisali, na kojima smo igrali iznad svojih mogućnosti što nije bio slučaj u Premijer ligi BiH. Imali smo i podršku navijača, dvorana je bila mnogo punija nego u prvenstvenim mečevima, što je mladim igračima dalo dodatno samopouzdanje".

Iz Tuzle je, prema njegovim riječima, ponio samo najbolje uspomene.

"Kad je riječ o mom boravku u Tuzli, moram reći da je Sloboda jako organizovan klub posebno za bh. prilike. Prije svega od predsjednika Ismara Šabovića, koji je učinio sve da ekipa ima maksimalne uslove, mogu slobodno reći, iznad mogućnosti bh. sporta. Potom i od direktora, stručnog štaba, svi su se trudili da to bude na izuzetno visokom nivou, pa nosim najbolje uspomene iz Tuzle u ovih godinu i po dana. Za mene je to dobro iskustvo, upoznao sam neke ljude s kojima ću ostati u dobrim odnosima do kraja života", zaključio je Mikić.

(MONDO)