"Kako ga niko iz Zvezde nije gledao?": Vlade Đurović vidio klasu u ABA, pita se zašto nije u crveno-bijelom

Autor Nikola Lalović
0

Vlade Đurović je kritikovao Džereda Batlera i Džordana Nvoru, ali se osvrnuo i na Mekinlija Rajta koga je želio u dresu Crvene zvezde.

Vlade Đurović o Crvenoj zvezdi Izvor: Printscreen/Arena sport/MN Press

Košarkaši Crvene zvezde su prema mišljenju Vlade Đurovića u problemu jer u prethodnom periodu plejmejkeri ovog tima nisu bili kvalitetni i lošiji su od onih koji inače igraju u timovima Evrolige.

"Kažu još od ranije vođa se rađa, ne može da se odredi ako on nema te karakteristike svog karaktera", istakao je Đurović za "Arena sport", pa kritikovao neke prvotimce.

Prije svega je istakao da su Amerikanci Džered Batler i Džordan Nvora previše nonšalantni i da je potrebno da dignu nivo igre prije svega u defanzivi.

"Plejmejkeri Zvezde moraju da igraju 40-50 odsto bolje nego ove posljednje utakmice. Mora i Batler da igra bolje, ne može da čeka. Mislim da nema nonšalancije ovdje, a on i Nvora mi djeluju najnonšalantnije. Nvora je dobar igrač, ali mi nadmeno djeluje. Malo treba da se nekad spusti u stav, da ga nekad vidim da se baci za loptu. Dobar je, izmišlja koševe, ali nije slučajno da nije igrao u Efesu", naglasio je on.

Kako njega niko nije vidio?

Istakao je iskusni stručnjak i da je nezadovoljan time što je Crvena zvezda ljetos propustila da dovede neke košarkaše poput Mekinlija Rajta. Organizator igre koji je blistao u ABA ligi u ekipi Budućnosti sada je lider Dubaija.

"Objektivno ja ne znam cijene igrača, ali... Ako jedan na jedan postavimo Franciska i Mekintajera, a sa druge strane Jaga i Viliajms Gosa jači su ljudi. Nema tu nikakve dileme. Jednog od njih Zvezda da ima, imala jednu ili dvije pobjede više. Da imamo Rajta koji igra sada u Dubaiju... Kako niko od stručnog štaba Zvezde nije gledao Budućnost prošle godine? Pa svi smo vidjeli da je taj Rajt dobar igrač. Čekaj mi malo hramljemo na plejmejkeru, što ga mi ne dovedemo? A tri puta manje košta od Vilijams-Gosa. Mora da se vodi neka malo dugoročnija politika. I sa tim Rajtom bismo imali dvije pobjede više, s obzirom na to kakve imamo druge igrače", završio je on.

