Izvor: Компас/Youtube

Bivši fudbaler i trener Partizana Igor Duljaj kaže da mu se mnogo stvari ne sviđa u današnjem fudbalu. Poredeći to sa svojim počecima u ovom sportu, tokom ratnih devedesetih, kada je svakog dana putovao iz Topole u Beograd na treninge, Duljaj vidi veliku razliku i u ponašanju mladih fudbalera, njihovih roditelja i trenera.

"Druga vremena i drugačija razmišljanja roditelja. Nema loše djece, samo lošiji roditelji koji imaju veće ambicije od svoje djece. Mi kada smo trenirali u tom uzrastu sa deset godina, sanjao je svako od nas da igra za Partizan ili Zvezdu. Sad kad ih pitate, hoće da budu Ronaldo ili Lamin Jamal, a ne pričaju da hoće da izađu na stadion Partizana ili Zvezde. Odmah bi to da nekako preskoče... Drugačiji su", kazao je Igor Duljaj u podkastu "Kompas" koji je imao opciju - pekara ili fudbal.

Kao osnovni problem vidi "bolesnu ambiciju" roditelja koji svojoj djeci nabijaju pritisak da uspiju i da tako obezbijede porodicu, što i te kako može svima da se obije o glavu.

"Teško da bi oni ponovili taj moj put jer su druga vremena. Ko ide u školu prijepodne, poslije podne trenira i obrnuto. Sad vi imate situaciju da djeca sad treniraju u devet uveče. Škola se zapostavlja i sve je drugačije. Generalno, bez velike podrške roditelja i ljubavi, teško da iko može da uspije".

Kako je nekad bilo u Partizanu?

Vidi opis Igor Duljaj: "Mi sanjali Partizan i Zvezdu, a današnja djeca da su Lamin Jamal" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Sve potiče od kuće, imao sam nevjerovatnu sreću da sam imao sjajne trenere i ljude u FK Partizan. Prvo su bili pedagozi, pa treneri. Trenirao me je Florijan Matekalo, djeca ga sad ne znaju, niti očekujem da znaju, ali mogu da pročitaju o toj školi i kako je sve poteklo od njega. Trenirao me je Ljubiša Tumbaković, pa Milan Gica Damjanović, pa Branko Rašović… Oni su igrali finale Lige šampiona i trenirali nas", rekao je Duljaj i osvrnuo se na današnje mlade fudbalere.

"Teško mi pada kada gledam današnje mlađe selekcije, to su majke, očevi, čućete ružne stvari. Čućete slomi mu nogu, udari ga, postalo je kao da ste vi sad u nekoj areni i da je u pitanju borba gladijatora. Sve se promijenilo. Nas su učili drugim vrijednostima, opet nije ni tim trenerima lako".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!