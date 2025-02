Igor Duljaj odgovorio Milki Forcan: "Što ne spominjete koliko je Saldanja donio novca?"

Oglasio se Igor Duljaj povodom reakcija iz uprave FK Partizan gdje je Milka Forcan govorila o specifičnom slučaju Franka Kanutea, igrača kog je doveo Igor Duljaj.

Izvor: MN PRESS

Privremena uprava FK Partizan u više navrata istakla je da je zgrožena situacijom koju je zatekla u klubu. Dug je skoro 50 miliona evra i svakodnevno stižu nove tužbe, a Milka Forcan - koja je dovedena da se pobrine za finansije Partizana - istakla je da je bilo mnogo "čudnih" ugovora koje su zatekli.

Jedan od primjera koji je Forcanova istakla je Frank Kanute, fudbaler koji je došao i igrao u mandatu trenera Igora Duljaja, a kome crno-bijeli duguju veliki novac. Interesantno je da poslije toga Kanute i ne igra više fudbal.

Sada se Igor Duljaj oglasio povodom "napada" aktuelnog rukovodstva, koje je, između ostalog, i njega optužilo za situaciju:

"Ako je neko nešto loše uradio, postoje nadležni organi koji treba da ispitaju da li je nanio štetu. Snosim odgovornost za neke igrače koje je klub doveo, a oni nisu pokazali ono što se očekivalo. Moja krivica je to da nisam uspio da ih dovedem na taj nivo i Partizan je zbog toga u minusu. To je jedan tas vage, dok je na drugom tasu ono što je bilo dobro. I sada je pitanje da li sam, kako ovi koji sada vode klub kažu, nanio finansijsku štetu Za Kanutea može da se kaže da nije ispunio očekivanja i da je Partizan zbog njega izgubio novac, ali, s druge strane Saldanja je donio novac, kao i Severina", rekao je Duljaj za "Danas".

"Tako je bilo i sa Belićem, Ilićem, Baždarom i Markovićem. To nije samo moja zasluga, nego i ljudi koji su im bili treneri prije mene ili koji su ih doveli. Ali ono što je bilo loše je moja krivica i ne prebacujem je na druge. Kažu da su zbog nekog u minusu, ali ne pominju ono gdje su u plusu", dodao je trener Partizana koji je podsjetio i na jednu sovjetsku izreku:

"Poslovica iz doba Sovjetskog Saveza kaže: Kad preuzmete neku funkciju, sa sobom kao podsjetnik, ponesite tri koverte – u prvoj treba da piše da samo treba da daješ obećanja, nešto kasnije otvoriš drugu u kojoj stoji da za sve što je loše okriviš prethodnika, a na kraju otvoriš treću u kojoj piše pripremi tri nove koverte. Izgleda da svijet tako funkcioniše. Sport bi trebalo očistiti od prljavih stvari, raditi pošteno i stvari nazivati pravim imenom. Ipak, uvijek te neko isprlja na ovaj ili onaj način."

Igor Duljaj priznaje da je učestvovao u dovođenju igrača i dodaje da to nije "ispunjavanje hirova" nego logika da se dovedu potrebni Partizanu. Prihvatio je odgovornost i za one koji su igrali loše, ali i one koji su bili dobri, dodajući da je više osoba učestvovalo u procesu.

Takođe, dodaje da "nije pao s Marsa", kao i da bez obzira na to kako se danas gleda na njegov učinak - donio je novac Partizanu od transfera.