Piksi poslije remija u Tirani: "Ne znam šta bih rekao, nama ide slađi bod"

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi tek donekle je zadovoljan jednim bodom protiv Albanije u Tirani (0:0). Na konkretno pitanje na TV Arena Sport da li je zadovoljan - prvo je rekao "ne znam šta bih vam rekao", poslije čega je ipak priznao da nama ide "slađi bod".

"Došli smo ovdje da pobijedimo, formacija koju smo izveli pokazuje i da smo htjeli do gola. Naši momci su pokazali profesionalan odnos... Bila je i fantastična atmosfera za igru, nije lako ovdje igrati, kvalitetni su Albanci, ali po onom što smo vidjeli na terenu - najrealniji rezultat. Nama je slađi bod nego njima", rekao je Dragan Stojković Piksi koji je svakako mislio na to da je veći bio pritisak na domaćinu da dođe do pobjede.

"Kad imate dobru cirkulaciju lopte, protivnik mora više da trči, samim tim više se i umara, tako da smo mi u svlačionici poslije prvog poluvremena pričali da lopta ide brže, da se traži prostor između linija. Tako da smo kontrolisali meč do kraja. Mirni smo bili sve vrijeme, bili smo i jako staloženi, znali smo šta da uradimo i nismo podlegli atmosferi. Da bi se pobijedilo, ipak mora da se postigne gol. Ovo je utakmica gdje ne može da se stvori 10-15 šansi, ako se ukažu dvije ili tri, morate da rešite u svoju korist. Ono što smo htjeli, to smo i uradili. Falio je gol da osjećaj bude potpun. Ovaj rezultat nama više prija nego Albaniji", zaključio je Piksi.

Poslije ove utakmice za Srbiju slijedi povratak u Beograd, a onda u utorak odlazak u Leskovac gdje će igrati protiv Andore (20.45) i za to Piksi ima jasnu poruku upućenu svojim igračima:

"Briga me ko je umoran, mora da se dobije. Ništa nije lako, pokazaćemo to protiv Andore".

Podsjetimo, lider grupe je Engleska sa devet bodova i danas je pobijedila Andoru tek 1:0 golom Harija Kejna.







