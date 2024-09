Duljaj otišao iz Partizana, ali Partizan iz njega ne: "Vjeruju u jednog velikog trenera, zato dolaze u Arenu!"

Bivši trener Partizana Igor Duljaj prisustvovao je utakmici crno-bijelih i Borca iz Čačka i tom prilikom dobio je ovacije publike.

Partizan je u prvom kolu Jadranske lige savladaoBorac iz Čačka 96:66 na domaćem terenu pred nešto više od 18.000 navijača. Tako je potpuno novi tim, poslije tri trofeja u pripremnom periodu, pobjedom startovao ligaški dio sezone. Kako to inače i biva, u dvorani su se našle i broje poznate ličnosti kako bi podržale crno-bijele, među njima je bio i bivši fudbalski trener Partizana Igor Duljaj.

Da Grobari nisu zaboravili donedavnog prvog čovjeka struke govori i činjenica da je cijela dvorana poželjela dobrodošlicu Duljaju. Bivši trener Parnog valjka pozdravljen je gromoglasnim aplauzom i skandiranjem imena.

"Drago mi je da vidim sve ovo, predivna atmosfera. Dvorana je puna. Ono što sam mogao da pratim, nova ekipa i odlična energija, kažu da je mnogo bolji tim nego prošle godine i nadam se da će to opravdati", rekao je Duljaj za klupsku televiziju.

Fasciniran velikim brojem navijača i podrškom koju je dobio bivši trener Partizana objasnio je odakle tolika ljubav navijača prema košarci:

"Dokle god vidite publiku da dolaze u ovolikom broju, to znači da oni vjeruju u jednog velikog trenera kao što je Željko Obradović. Znaju da je ekipa u sigurnim rukama, imaju podršku i to je važno. Vjerujem da ono što traži od ekipe, to su najviši ciljevi, da će to i ostvariti", zaključio je Duljaj.



